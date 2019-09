Progressiivisen metallin legenda tulee tammikuussa Ouluun – Dream Theaterin keikan liput myyntiin ensi viikolla

Yhdysvaltalainen progressiivisen metallin suuruus Dream Theater saapuu konsertoimaan Suomeen tammikuussa. Kahdesta keikasta toinen on Oulussa.

Dream Theater nähdään ensin Helsingin Jäähallissa (17. tammikuuta) ja seuraavana päivänä Oulun Club Teatrialla (18. tammikuuta). Konserttien liput tulevat myyntiin keskiviikkona 18. syyskuuta kello 12.



Dream Theater perustettiin vuonna 1985 aluksi nimellä Majesty. Yhtyeessä edelleen mukana olevat John Petrucci ja John Myung sekä bändistä pois jäänyt Mike Portnoy perustivat kokoonpanon tuolloin Bostonissa.

Sittemmin Dream Theater -nimiseksi muuttunut yhtye on julkaissut kaikkiaan 14 studioalbumia, joista menestynein on vuoden 1992 Images and Words. Muita menestyksiä ovat olleet muun muassa vuoden 1994 Awake sekä vuonna 2002 ilmestynyt Six Degrees of Inner Turbulence.

Dream Theaterin albumeita on tähän mennessä myyty yli 15 miljoonaa ympäri maailman. Bändin tuorein julkaisu on vuoden 2019 Distance over Time.

Dream Theater saapuu Suomeen kokoonpanolla, jossa soittavat John Petrucci (kitara), John Myung (basso), James LaBrie (laulu), Jordan Rudess (koskettimet) ja Mike Mangini (rummut).