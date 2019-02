Postitoimintaa reilu viikko takana, isoja yllätyksiä ei ole tullut – "Tyypillisesti neljän jälkeen on jononpoikasta"

Eiköhän tämä ole täysin Posti nimisen Helsinkiläisten johtoiselle valtion yrityksen yksityisasia, joka ei kuulu tippaakaan muille.

Valtiovarainministerin tehtäväkuvaa.

Oulusta olisi varmasti löytynyt hyvät tilat mikäli Postin keskushallinto olisi halunnut, ulkoistamista ajaa porvarihallitus ja erityisesti Kokoomus.

Kesko on Helsinkiläinen yhteistyökumppani valtiolliselle Postille ja olisi mukavaa tietää kuinka kallista tämä on. Nykyiset toimitilat tuntui heti ajatuksissa täysin pieniltä ja käytännössä kukaan ei ole mitään ajatellut miten se toimii.

Limingantullista ja lähialueelta olisi tilat saaneet jos olisi ajoissa alkaneet hakea, ongelmia tulee, henkilökunta on hyvää, samoin sijainti, tilat huonot.