Porokarnevaalit keräsivät Oulun Torinrantaan satoja ihmisiä

Victoria-saarella ei ole poroja, tietää Tuula Heinonen kertoa. Kanadasta Ouluun sukuloimaan saapunut Heinonen oli yksi Oulun Torinrannassa lauantaina järjestettyihin Porokarnevaaleihin osallistuneista.

Oulun Liikekeskus Ry:n organisoiman tapahtuman ohjelmanumeroina nähtiin muun muassa luisteluesitys, pipolätkää sekä tietysti poroajelua ja porokisa. Aurinkoinen ja leuto sää vetivät satapäin ihmisiä paikalle.

– Lähdin täältä viisivuotiaana Kanadaan, mutta olen tullut vierailemaan Ouluun joka vuosi, Heinonen sanoo.

Vaikka Heinosen nykyisessä asuinpaikassa Victoria-saarella ei poroja olekaan, löytyy niitä kuitenkin muualta Kanadasta.

– Olen asunut myös Winnipegissä Manitobassa. Manitoban pohjoisosista löytyy porojen lisäksi myös jääkarhuja, Heinonen nauraa.

Kanadasta Ouluun sukuloimaan saapunut Tuula Heinonen (vas.) oli yksi Oulun Torinrannassa lauantaina järjestettyihin Porokarnevaaleihin osallistuneista. Vieressä serkku Maria Lindeman. KUVA: Tiina Wallin

Heinonen tuli paikalle oululaisen serkkunsa Maria Lindemanin kanssa.

– Tulimme katsomaan tänne poroja. Kilpa-ajoon emme kuitenkaan aio osallistua, Lindeman kertoo.

Remeksen perheessä innokkaita poroajureita sen sijaan löytyy. Lapset Stina ja Klara kisasivat Team Ilveksen riveissä.

– Tulimme Kuopiosta Ouluun sukulaisen vanhojen tansseja seuraamaan. Olemme Porokarnevaalissa ensimmäistä kertaa, tämä on oikein kivan näköinen tapahtuma, perheen äiti Sanna kehuu.

– Parasta ovat ilmaiset karkit, Stina toteaa.

Porokarnevaalit eivät olisi mitään ilman tapahtuman tähtiä, eli itse poroja. Poro-Panuman tilalta Pudasjärveltä Ouluun tuodut kisaporot Kulkuri, Napsu, Jesperi ja Taavi lähtivät matkaan mielellään, paliskunnan poroisäntä Lauri Oinas-Panuma kertoo.

– Pojat tiesivät mihin ollaan tänään lähdössä, hän sanoo hymyillen.

Kisaporot täytyy valita tapahtuman luonnetta silmällä pitäen, Oinas-Panuma kertoo.

– Yleisötapahtumaan missä ajetaan kilpaa ei voi ottaa kaikista hulluinta poroa. Kisaporon täytyy olla rauhallinen, mutta kuitenkin sellainen että se vähän juoksee.

Oinas-Panuman mukaan tapahtuma oli erittäin onnistunut.

– Tällaisella hyvällä säällä kuten tänään täällä viihtyvät kaikki. On mukava että kaupungin ihmiset pääsevät näkemään poroja. Mukana on ollut myös paljon ulkomaalaisia, ja on hienoa että voimme tuoda heille vähän eksotiikkaa. Oulu on kuitenkin suurelta osin poronhoitoaluetta ja sitä kannattaa hyödyntää kaupungin imagossa, Oinas-Panuma toteaa.