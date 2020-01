Pörhön autoliikkeen toimitusjohtaja Matti Pörhö on Euroopassa kuin kotonaan. Silti hän ei ole koskaan harkinnut muuttoa maailmalle eikä pääkaupunkiseudulle, vaikka pohjoinen on autokaupalle vaikea alue. Yrittäjyys on yhä Pörhön intohimo, mutta operat...

MAINOS