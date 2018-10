Polkupyöräilijä ajoi suojatiellä, kolaroi auton kanssa Oulun Kuivasrannassa

Jos polkupyöräilijä ajaa Luottien suuntaisesti kohti Rantakukantietä tai toisinpäin ja ylittää Kuivasrannantien, on polkupyöräilijä väistämisvelvollinen Kuivasrannantiellä ajaviin nähden. Jos taas polkupyöräilijä on janaut Kuivasrannantietä pitkin ja Luottitielle kääntyvä ajoneuvo on ajanut hänen päälleen, niin silloin ajoneuvo on on rikkonut väistämisvelvollisuuttaan.