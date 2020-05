Poliisi: Vappu on ollut historiallisen rauhallinen, yön tehtävät painottuivat kotihälytyksiin – Oulussa Koskelantiellä auto lensi katolleen

Poliisilla oli Oulun seudulla selvästi rauhallisempi vappu kuin edellisenä vuonna. Tehtäviä oli aiempaa vähemmän, kerrotaan poliisin Oulun johtokeskuksesta. Kaupungin keskustassa tapahtuneet häiriökäyttäytymiset ja pahoinpitelyt puuttuivat kokonaan.

Oulussa vapun perinteiset kokoontumispaikat Hupisaarilla olivat lähes tyhjiä koko aattoillan.

Katso kuvia vappuaaton tunnelmista Oulussa.

Poliisihallituksen tiedotteessa kerrotaan, että vappua on vietetty koko maassa historiallisen rauhallisesti. Julkisilla paikoilla on ollut poikkeuksellisen vähän ihmisiä, ja liikkellä on oltu pääsääntöisesti pienissä ryhmissä.

Minkään poliisilaitoksen alueella ei ole tähän mennessä havaittu poikkeusoloissa kiellettyjä yleisötilaisuuksia tai yleisiä kokouksia. Myös ravintolat ovat noudattaneet rajoituksia.

– Tämä vappu pääsi jopa yllättämään rauhallisuudellaan. On hienoa huomata, että ihmiset ovat sisäistäneet suositukset ja noudattavat niitä, sanoo poliisitarkastaja Ari Järvenpää Poliisihallituksesta.

Nuoria kokoontui vappuyönä

Myös oululaiset olivat noudattaneet kehotusta välttää kokoontumisia.

Vappuaaton ja -yön aikana poliisi joutui puuttumaan Oulussa vain muutamiin pieniin järjestyshäiriöihin. Sonnisaaressa kehotettiin sammuttamaan nuotio, ja keskustassa kirjoitettiin alaikäiselle sakko alkoholirikkomuksesta. Joissakin paikoissa nuoret mopoilijat olivat kokoontuneet isommaksi porukaksi.

Poliisihallituksen mukaan nuorten kokoontumisiin piti jossain määrin puuttua koko maassa. Suurimmassa osassa tapauksista riitti se, että poliisi muistutti nuoria voimassa olevista suosituksista. Vain muutamaan kokoontumiseen puututtiin järjestyslakin perusteella.

Ari Järvenpään mukaan torstain ja perjantain hälytysmäärä oli vapuksi erittäin matala koko maassa.

Ihmisten viettäessä vappua kodeissaan, hälytyksen painottuivat aiempia vuosia enemmän koteihin. Vappuyönä poliisipartioita hälytettiin paikalle erityisesti metelin vuoksi.

Oulun poliisissa oli kuitenkin varauduttu suurempaan hälytysmäärään.

– Kotihälytysten määrä oli ennakoitua pienempi, mikä on erittäin positiivinen ja hyvä asia sekä toivottava suuntaus myös tulevaisuudessa, komisario Jan Sormunen Oulun poliisista kertoo vappuaaton tilanteesta.

Perjantaiaamupäivän tietojen mukaan kotiväkivaltaa ei tullut poliisin tietoon vappuaattona normaalia enempää.

Auto katolleen Koskelantiellä

Vappupäivän aamuna henkilöauto ajoi Oulun Koskelantiellä liikenneympyrän yli ja päätyi katolleen.

Poliisin johtokeskuksesta kerrotaan, että autossa oli ollut nuori nainen ja nuori mies. He olivat päässeet itse ulos ajoneuvosta, ja kumpikaan ei ollut loukkaantunut. Vielä ei ole tiedossa sitä, kumpi heistä oli kuljettanut autoa.

Tapauksessa epäillään rattijuopumusta ja liikenneturvallisuuden vaarantamista. Onnettomuus tapahtui noin kello 5.25.

Lue myös: Vappua on otettu vastaan rauhallisesti, Oulun poliisilaitoksen alueella ilmoitus salakapakasta – katso kuvia Oulun vapunvietosta

Juttua päivitetty uusilla poliisin antamilla tiedoilla kello 11.33 ja 11.47.



Korjattu päivämäärä kello 12.51.

Päivitetty poliisin uusilla tiedoilla kello 19.29.