Poliisi tiedottaa: Asetarkastuksia Oulussa seuraavan kerran 6.6. – helatorstainakaan ei tarkastusta

Poliisi tekee asetarkastuksia Oulussa seuraavan kerran torstaina 6.6.2019 kello 9-11 ja 12-17 osoitteessa Hiukanmutka 61, tiedottaa Oulun poliisi.

Asetarkastukset Oulussa on peruttu torstailta 23.5. Tarkastuksia ei tehdä myöskään helatorstaina 30.5., joka on on arkipyhä.

Asetarkastus on osa aselupaprosessia: uudet ampuma-aseet pitää käydä näyttämässä poliisille. Aseesta tarkistetaan muun muassa merkki, malli, kaliiperi ja aseen numero.

Asetarkastuksia järjestetään yleensä viikottain. Asetarkastuspäivinä poliisi ottaa vastaan myös luovutettavia ampuma-aseita.