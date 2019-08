Poliisi pyytää edelleen vihjeitä viime viikolla kadonneesta oululaisnaisesta – poistui tuiralaisesta asunnosta, liikkui todennäköisesti polkupyörällä

Viime viikolla kadonnut Riitta Kokkoniemi on edelleen kateissa, eikä Oulun poliisi ole toistaiseksi saanut kadonneesta yhtäkään vihjettä.

Sitä vastoin poliisille on tullut Kokkoniemen punaisesta naistenpyörästä muutama vihje, jotka on tarkistettu. Tähän mennessä annetut vihjeet eivät ole liittyneet tapaukseen.

Tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Antti Palokangas Oulun poliisista kertoo, että poliisi pyytää kaupunkilaisia liikkumaan silmät auki ja ilmoittamaan mahdolliset havainnot ja vihjeet poliisille.

Akuutit näköhavainnot kadonneesta tulee ilmoittaa hätänumeroon 112. Muut tapaukseen liittyvät havainnot ja vihjeet voi osoittaa poliisin vihjenumeroon 0295 416 194 tai -sähköpostiin vihjeet.oulu[at]poliisi.fi.

Poliisi ei ole toistaiseksi järjestänyt Kokkoniemen löytämiseksi laaja-alaisia etsintöjä, sillä mahdollista etsintäaluetta ei ole pystytty rajaamaan. Kadonneen ystävät ja omaiset ovat tehneet etsintöjä Tuirassa.

Asiassa ei epäillä rikosta.

Viimeinen havainto Kokkoniemestä on maanantailta 12.8., jolloin hän poistui Tuirantiellä sijaitsevasta asunnosta. Hän on poistunut asunnolta todennäköisesti polkupyörällä, mutta suunnasta ei ole tietoa.

Kokkoniemi on noin 160 senttimetriä pitkä, ja poliisin julkaisemasta kuvasta poiketen hänellä on tällä hetkellä tummat hiukset. Katoamishetkellä hänellä on mahdollisesti ollut yllään punainen takki, mustat kengät ja farkut. Kokkoniemi on ollut liikkeellä punaisella naistenpyörällä, jossa on musta istuin ja valkoinen kori.