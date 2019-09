Poliisi paljasti viikonlopun aikana useita pimeitä takseja Oulussa – viikoittain jopa kymmeniä luvattomia takseja

Mitä poliisi peittelee tässä omalla kommentillaan, että "onhan näitä ennenkin ollut"? Olen käyttänyt taksia aika paljon aikaisemmin ja en ole kertaakaan kohdannut pimeätä taksia Suomessa ennen tätä uutta lainsäädäntöä. Tässähän on täysin kysymys siitä, että "sitä saa, mitä tilaa" tällä uudella lailla. Onhan brutaalia, että poliitikot ajamalla uutta lainsäädäntöä haluavat edesauttaa harmaata taloutta demokraattisessa maassa kuten edellinen hallitus teki. Tässä on nyt syytä muistuttaa, että harmaa talous on rikos ja laki tulee korjata sellaiseksi, että harmaata taloutta ei voida harrastaa.