Poliisi otti kiinni kolme henkilöä Metsokankaan ampumavälikohtaukseen liittyen – yksi myönsi ampuneensa useita laukauksia ilmaan

Poliisi otti kiinni kolme henkilöä, joiden epäillään liittyvän Metsokankaalla lauantain vastaisena yönä tapahtuneeseen ampumavälikohtaukseen, poliisi tiedottaa.

Kiinniotot tapahtuivat pian tilanteen jälkeen, kun poliisi tavoitti paikalla olleet autoseurueet muualta Oulussa. Yksi henkilö on myöntänyt ampuneensa useita laukauksia ilmaan parkkipaikalla.

Poliisi on takavarikoinut pistoolin, jota on käytetty ampumisessa. Kiinniotetut henkilöt on vapautettu kuulustelujen jälkeen.

Ampumavälikohtaus sai alkunsa tilanteesta, jossa kaksi seuruetta kohtasi parkkipaikalla. Tilanne oli edennyt siihen, että paikalla ammuttiin useita laukauksia, minkä jälkeen seurueet poistuivat paikalta.

Tilanteessa ei sattunut henkilövahinkoja. Laukausten ei poliisin mukaan tiedetä myöskään aiheuttaneen omaisuusvahinkoja.

Poliisi jatkaa asian esitutkintaa. Rikosnimikkeinä ovat vaaran aiheuttaminen ja ampuma-aserikos. Poliisi selvittää muun muassa tapahtumankulkua ja ampumiseen liittyvää motiivia.

Asiaan liittyvistä havainnoista tai tiedoista pyydetään ilmoittamaan Oulun poliisin vihjepuhelimeen 0295 416 194 tai sähköpostiin vihjeet.oulu@poliisi.fi