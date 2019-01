Poliisi on edennyt Oulun epäillyn soramonttumurhan tutkinnassa – "Vahvistunut, että kadonneeksi ilmoitettu uhri on kuollut soramontuilla"

Polisille tiedoksi että jos oikesti haluatte yleisön apua niin laittakaa kunnolliset tuntomerkit esim. Vw Tranportteria on valmistettu kohta 70 vuotta ja malleja on monia ja väri sävyjä on useita joka vuosimallissa eli laittakaa tarkka vuosimalli väri korin pituus onko lyhy vai pitkä onko paketti malli vai pikkubussi vai avolava diesel vai bensa ja vielä moottori tarkennus siltikin esim. Dieselit automiehet tunnistaa äänestä onko 1,6 vai 1,9 vai 2.0 2,4 vai 2, 5 tdi tai uudempi 2,5 tdi Poliiseilla on käytossä 2,5 ja 2,0 diesel malleja ,poliisi kyllä erottaa kaukaa äänestä kumpi on kyseessä ,niin erottaa automiehetkin.jne..-90 luvun lopulla autoja valmistettii kahdella eri keulallakin sekin pitäs mainita ei tuommoisilla tuntomerkeillä kukaan osaa yhdistää mitään mihinkään. Tämä sama asia on ollut aina näin joka puolella Suomea ihmetyttää miksei voida sanoa oikeita tarkkoja tuntomerkkejä kun ne kerta on tiedossa. Sama homma on Renaultin ja Audin kohdalla jos tuon enempää ei kerrota niin turha yleisön apua on odottaa.

Epäiltyjen ja myös uhrin nimi (omaisten suostumuksella) pitäs myös julkaista niin sillon ne tuntevat voisi muistaa ja yhdistää missä on likkuneet jos nimi ja auton tiedot täsmää se madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä poliisiin. tälaisilla tiedoilla se on täyttä haku ammuntaa ja haittaa vaan poliisin työtä. Jos auto mihin teot on yksilöity on tiedossa niin kuvahan sitä pitäs lehteen laittaa nin rikos selviäisi nopeasti.