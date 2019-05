Poliisi on aloittanut mopovalvonnan Oulussa ja lähikunnissa – rangaistuksia määrätty, mutta yhtään rattijuoppoa ei ole havaittu

Oulun poliisilaitos on aloittanut mopoihin kohdistuvan valvonnan, joka kestää keväästä kesän loppuun saakka, tiedottaa poliisi.

Tähän mennessä ajoneuvoja on tarkastettu yhteensä 135. Valvonta on suunnattu alueille, joista poliisille on tullut valvontapyyntöjä.

Tarkastetuista mopoista 93:lle kirjoitettiin rangaistusseuraamus. Katsastukseen määrättiin yhteensä 57 ajoneuvoa. Sekä Trafille että Liikennevakuutuskeskukselle tehtiin noin 20 ilmoitusta mopojen virittämisestä. Ajokieltoon määrättiin yhteensä 20 ajoneuvoa.

Kevytmoottoripyöriksi viritettyjä ajoneuvoja poliisi kohtasi valvonnassaan totuttua vähemmän. Sen sijaan varsin usein mopoissa oli jarruvikoja, mitkä pääasiassa olivat seurausta jarruihin etuiskunvaimentimista vuotavasta öljystä. Jarruvikaiset mopot määrättiin poikkeuksetta katsastettaviksi, eli määrättiin ajokieltoon poistamalla niistä rekisterikilpi, tiedotteessa kerrotaan.

Poliisin haaviin ei kuitenkaan jäänyt yhtäkään alkoholin vaikutuksen alaisena ajavaa mopoilijaa. Tiedotteen mukaan rattijuopumusten vähentyminen mopovalvonnassa on jo pitempiaikainen trendi.

Tiedotteen mukaan kolea ja sateinen toukokuu on vaikuttanut liikennemääriin merkittävästi. Poliisi jatkaa mopojen valvontaa koko ajokauden ajan.