Poliisi: Kulkue ja mielenosoitukset voivat ruuhkauttaa liikennettä itsenäisyyspäivänä Oulussa

EU, päättää Suomen asioista. Budjetin sanelee EU, ja suomi noudattaa kiltisti myös tätä. Kellon viisareihinkaan emme saaneet kajota, EU, päätti ollaanko talvi vai kesä ajassa. Eu,sta on tullut hyvin paljon haitallisia kriteerejä joita suomen on noudatettava. Vieläkö lisää.? Hyvä. Eli, koko linnanjuhlinnan voi lopettaa, ja sitten vasta pitää niitä, kun irtaannutaan eu,sta. Niinistöllä ei ole oikeutta haaskata yhteisiä verorahoja näihin turhiin juhlintoihin. Älkääpä suuttuko heti, tämä on miljoonien suomalaisten mielipide, ja myös minun.!!!