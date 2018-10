Poliisi kirjoitti 45 rikesakkoa ilman valoa liikkuneille oululaispyöräilijöille, lisäksi polkupyöräilijöille jaettiin valoja

Nyt kun on pimeää ja vesisadetta, niin tuhannet valot heijastuvat joka puolelta vesipisaroissa auton tuulilasissa. On hyvin vaikea huomata varsinkin mustissa vaateissa olevat pyöräilijät ja jalankulkijat, joilla ei ole heijastinta tai valoa. On todella suuri riski poukkoilla autojen eteen pimeässä.

Minun mielestäni pyöräilysääntöjä pitäisi tiukentaa siten, että pyöräilijä aina väistää autoa, mikäli liikennemerkit, tai liikennevalot eivät autoilijaa toisin määrää. Varsinkin kun kääntyy autolla risteävälle kadulle ja odottaa vuoroaan tehdä sen turvallisesti, niin monesti ehtii polkupyöräilijä ilmaantua kuitenkin jostakin pimeästä kovalla vauhdilla eteen, vaikka olisi kuinka huolellisesti ja moneen kertaan tarkistanut asian. Lisäksi autoilijat ovat opettaneet pyöräilijöille täysin vääriä ajotapoja pysähtymällä suojatieneteen päästääkseen pyöräilijän ylittämään kadun, vaikka pyöräilijä tulee kevyenliikenteen väyälältä ja jopa kärkikolmion takaakin. Pyöräilijä on ajoneuvon kuljettaja, eikä suojatie ole tarkoitettu antamaan turvaa ajoneuvoille, vaan ainoastaan jalankulkijoille. Kun pyörä on ihmisen jalkojen välissä, on hän ajoneuvon kuljettaja, mutta jos pyörä on ihmisen vieressä, on hän pyörää taluttava jalankulkija.

Autoilijoita syytetään aina kaikesta, mutta kyllä juuri pyöräilijät ja jalankulkijat rikkovat monin kerroin enemmän liikennesääntöjä, kuin autoilijat. He eivät noudata edes punaista liikennevaloa, eikä kiellettyä ajosuuntaa.