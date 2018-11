Poliisi epäilee: Terveydenhuollon henkilökunnan jäsen varasti lääkkeitä Kempeleessä – myös OYSissa tutkitaan lääkevarkautta

Terve

Nuorena opiskelin ja olin töissä jo 15-vuotiiana osastolla.. mutta kiinnostus lopahti terveydenhuoltoalaan.

Sen verran silti ehdin, että jos merkitään (HÄVIKKIIN) yleensä on käynyt niin että asiakas (potilas tms..)

on ottanut lääkkeen suuhunsa jonka on sylkenyt lattialle tai lääke on tippunut tms.. tavalla vahingon takia epäkelpo syötäväksi/käytteväksi enää.

Silloin se ei tarkoita että se olisi varastettu.