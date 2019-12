Polarin yt-neuvottelut saatettiin päätökseen – Suomessa irtisanotaan todennäköisesti kymmeniä, suurin osa Kempeleestä

Anteeksi mitä luin, Tuhansia paikkoja auki, ei kuule ole. Mol.fi jos tarkastelee aktiivisesti niin siellä on on vain cv kalastelu firma jolla ei ole oikeasti työpaikkoja, samat firmat uusii ilmoituksia ja kun heille laittaa hakemuksen niin koskaan ei kuule mitään, yhteyshenkilöt ei vastaa puheluihin tai viesteihin.

Otappa suomut silmistä ja totea tilanne, jos on paikka ilmoitus niin haetaan sitä yksisarvista joka koodaa kaikilla maailman kielillä ja ei vaadi palkkaa koska pyhä henki elättää.

Tällä hetkellä kukaan ei palkkaa ainakaan poispotkittua ja työtöntä koska hänessähän on vika kun on vielä työtön.

Mutta kyllä näille polarin ulos heittäville saadaa erikoiskursseja te-keskuksessa jossa koulutuksen järjestäjä myy heidät orjatyöhön ilmaiseksi, katos ansiosidoinnainen tuki on palkan arvoinen.