Polarin yt-neuvottelut päättyivät – Suomessa irtisanotaan todennäköisesti kymmeniä, suurin osa Kempeleestä

Urheiluelektroniikkaa valmistavan kempeleläisen Polar Electron yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet.

Virallisesti neuvottelut päättyivät 4. joulukuuta, kertoo yhtiön toimitusjohtaja Tomi Saario. Neuvotteluiden tuloksena Suomessa lopetetaan 432 työtehtävää, samalla kun uusia tehtäviä syntyy 396.

Erotukseksi jäävä 36 työtehtävää ei ole Saarion mukaan tarkka irtisanottujen määrä, sillä järjestelyitä uusien paikkojen osalta ei vielä saatettu loppuun.

Polarilla on Suomessa ollut tähän saakka noin 450 työntekijää, joista suurin osa on työskennellyt Kempeleen pääkonttorissa.

– Tottakai yritämme mahdollisimman pitkälle tarjota uusia työtehtäviä niille henkilöille jotka ovat meillä töissä, mutta kaikkien suunnitelmat eivät välttämättä sovi yhteen uusien työtehtävien kanssa, Saario sanoo.

– Lopputulos ei ole vielä ihan tarkalleen selvillä. Irtisanomisilta ei voi kuitenkaan välttyä. Kuitenkaan ei olla siinä kuudessakymmenessä, mikä oli alkuperäinen lukema.

Tarkka irtisanottujen määrä Suomessa selviää Saarion mukaan parin viikon kuluessa.

– Siinä menee jonkun aikaa että on kaikkien kanssa asioista keskusteltu. Uskoisin että tämän vuoden loppuun mennessä asia saadaan hoidettua loppuun saakka.

Miten yt-neuvottelujen tulos sitten vaikuttaa Kempeleen konttorin työntekijöiden tilanteeseen?

– Näissähän jutuissa ei ole mitään eriarvoisuuksia firman sisällä. Meillä on firmassa tietty määrä työntekijöitä, ja uudelleenjärjestelyt koskevat heitä kaikkia. Suurin osa ihmisistä on kuitenkin Kempeleessä, niin tottakai vaikutus on siellä suurin.

Polarilla on maailmanlaajuisesti 1200 työntekijää noin 25 eri maassa. Saario kertoi Kalevalle yt-neuvottelujen alussa yhtiön globaaleista suunnitelmista.

– Meillä on menossa maailmanlaajuinen uudelleenorganisointi koko yhtiössä. Se koskee Suomea ja kaikkia muitakin maita, hän sanoi Kalevalle lokakuun lopussa.

Myös organisaatiomuutos on tarkoitus saattaa päätökseen vuoden loppuun mennessä.

– Katsotaan läpi, että meillä ovat resurssit oikeassa paikassa, tehokkaassa käytössä ja pääsemme tekemään hyvää asiakaspalvelua. Tämä on tehtävä sekä asiakkaidemme että firman kilpailukyvyn takia, Saario kertoi.