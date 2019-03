Polar Bear Pitchingin finaali Oulun Torinrannassa – katso suoraa lähetystä

Avantopitsauskisa Polar Bear Pitching käydään jälleen Oulussa. Startupit pulahtavat Torinrannan avantoon keskiviikon finaalissa, joka käydään klo 18–20.

Tänä vuonna semifinaalista finaaliin päässeet yritykset ovat virolainen VideoCV, ja japanilainen funky jump. Suomesta finaaliin pääsivät Kidday, Mealbox, Delektre Ltd, AISpotter Oy, Rat Crew Studios, Simlab IT, Doerz, Zenniz ja New Cable Corporation. Lisäksi finaaliin osallistuu Norjan osakilpailun voittaja Bookis.

Voit katsoa alta suoraa lähetystä.