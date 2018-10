Pohjoissuomalaisille koirille myönnettiin Sankarikoira-tunnustuksia – oululainen Kaida pelasti pahoin kylmettyneen pojan

Kennelliitto myöntää tänä vuonna Sankarikoiran arvon 18 koiralle, joista viisi on Pohjois-Suomesta. Sankarikoiran arvon voi saada koira, joka on vaikuttanut merkittävästi siihen, että yksi tai useampi ihmishenki on pelastunut.

Oulusta Sankarikoiriksi nimetään hollanninpaimenkoira Kaida ja labradorinnoutaja Aku.

Aamulenkillä isäntänsä kanssa ollut Kaida löysi pahasti kylmettyneen tajuttoman pojan ojasta Oulun Toppilasta viime marraskuussa. Poika oli ilman ulkovaatteita ja kaikki vaatteet olivat märkänä. Ilman koiraa pojan havaitseminen maasta olisi ollut vaikeaa. Paikalla hälytettiin ambulanssi ja pelastushelikopteri – poika pelastui.

Kaidan isäntä, oululainen Marko Paavola kertoo lähtevänsä Kaidan kanssa pokkaamaan Sankarikoira-tunnustuksen paikan päälle Koiramessut-tapahtumaan Helsinkiin joulukuussa.

Rapsutuksia ja luita on luvassa jälleen koiralle urotyön ansiosta.

Paavola kertoo, että sankariteon jälkeen Kaidan kanssa on harrastettua palveluskoiralajeja.

– Mennään siihen saakka, mihin Kaidalla mielenkiintoa riittää. Koiralla pitää olla hauskaa treeneissä.

Paavola oli Kaidan sankariteon jälkeen tuoreeltaan yhteyksissä pelastetun pojan ja tämän äidin kanssa.

– Käytiin katsomassa yhdessä paikkaa, josta Kaida pojan löysi. Juteltiin siinä pitkän aikaa.

Oululainen labradorinnoutaja Aku pelasti tajuttoman nuoren miehen.

Myös oululainen labradorinnoutaja Aku saa Sankarikoira-tunnustuksen samantyyppisestä uroteosta kuin Kaida.

Marraskuussa 2012 Aku löysi maassa makaavan miehen ollessaan yöllä omistajan kanssa lenkillä. Normaalisti kuuliainen Aku lähtien yllättäen omille teilleen metsikköön, josta löytyi tajuttomana makaava nuori mies. Ilman Akua mies olisi jäänyt yöllä löytymättä ja pakkasta oli liki 20 astetta. Aku ei pääse hakemaan Sankarikoira-arvoa, sillä se kuoli viime tammikuussa.

Toisenlainen sankaritarina on kuusamolaisella suomenpystykorva Piitulla, joka puolusti omistajaansa sekä tämän tytärtä karhulta.

Vuosi sitten syksyllä Piitun omistaja lähti tyttärensä ja koiransa kanssa lintumetsälle. Kun he olivat palaamassa autolle, karhu juoksi täyttä vauhtia heitä kohti. Piitu säntäsi karhun eteen ja aloitti ärhäkän haukun puolustaakseen omistajaansa ja tytärtä. Karhu teki käännöksen koiran edessä ja pujahti kuusikkoon Piitu perässään.

Kuusamolainen suomenpystykorva Piitu puolusti omistajaansa sekä tämän tytärtä karhulta.

Rovaniemeläinen saksanpaimenkoira Brada.

Kemiläinen amerikanstaffordshirenterrieri Camo saa Sankarikoira-arvon, sillä se löysi maassa makaavan iäkkään miehen, joka oli kaatunut pyörällä. Heikkokuntoinen mies oli yrittänyt pyytää apua, mutta kukaan ei ollut kuullut. Kotonaan ollut Camo oli ulissut ja haukkunut ja pyytänyt väkisin päästä ulos, mitä se ei normaalisti tee.

Kun omistaja oli päästänyt Camon ulos, tämä oli lähtenyt vetämään kohti paikkaa, mistä omistaja löysi iäkkään miehen, jonka kasvot olivat jo vaaleansinertävät. Ambulanssi saatiin paikalle ja heikkokuntoinen mies vietiin hoitoon. Omistaja hämmästeli sitä, miten voimakkaasti Camo oli reagoinut tilanteeseen, sillä hän ei itse ollut kuullut mitään.

Rovaniemeläinen saksanpaimenkoira Brada pelasti omistajansa häkämyrkytykseltä viime tammikuussa. Brada herätti omistajansa murinalla ja haukunnalla. Talon terassi oli liekeissä ja tuli pyrki sisään. Omistaja arvelee, että ellei Brada olisi saanut omistajiaan hereille, niin he olisivat todennäköisesti menehtyneet häkämyrkytykseen.