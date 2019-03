Pohjoisen parhaat tapahtumat palkittiin, Lumo-valofestivaali valittiin vuoden kulttuuritapahtumaksi – katso lista palkituista

Pohjoisen parhaat tapahtumat palkittiin torstai-iltana Oulussa Uudella Seurahuoneella järjestetyssä Tapahtumien gaalassa.

Vuoden kulttuuritapahtumana palkittiin Oulussa marraskuussa järjestetty Lumo-valofestivaali.

– Marraskuussa voi tapahtua ihmeitä, niin kuin oululaiset lähteä ulos pimeyteen ja kokea yhteisöllisyyttä valon äärellä. Lumo lumosi massat ja kaatoi kaamoksen!, valintaa perusteltiin.

Vuoden messutapahtuman tittelin taas sai Oulussa järjestettävä Hifi & Tuning Show, jota kiiteltiin hyvästä tapahtuman järjestämisestä ja monipuolisuudesta.

Vuoden urheilutapahtumaksi taas valittiin Pudasjärvellä järjestettävät umpihankihiihdon MM-kisat.

– Omaperäinen retrohenkinen klassikkotapahtuma, jota tehdään tosissaan. Voisiko tässä olla tulevaisuudessa vielä isompaa talvimatkailullista potentiaalia?, valintaa perustellaan.

Vuoden business-tapahtumana taas palkittiin Oulussa järjestetty InnoFest. Tapahtumaa kiiteltiin hackaton-hengestä, jonka vuoksi tapahtumassa olivat samalla viivalla opiskelijat ja pidemmälle ehtineet innovaattorit.

Erityismaininnan sai Kempeleessä viime vuonna nähty Secret Garden -tanssiteos. Tapahtumaa luonnehdittiin kansainvälisen tason teokseksi.

Vuoden tapahtumajärjestäjänä palkittiin Syöte MTB:n Pekka Tahkola Pudasjärveltä. Häntä kuvailtiin väsymättömänä pyöräilyn sanansaattajana, joka on tehnyt Syöte MTB:sta yhden Suomen laadukkaimmista maastopyöräilytapahtumista.

Lisäksi vuoden palveluntarjoajana palkittiin Livepaletti Oy.

– Oululainen pitkän linjan ääni- ja valotekniikan asiantuntija, jonka toiminta on Suomessa ja kansainvälisessä mittakaavassa alan kärkiluokkaa. Pienet tai suuret tapahtumat, kansainvälinen tähti tai pop-up promotapahtuma, kaikki keikat hoituvat samalla laadukkaalla pieteetillä, palkintoa perustellaan.

Yleisön suosikkina palkittiin Hifi & Tuning Show. Perusteluina todetaan muun muassa se, että tapahtumaa on järjestetty jo 18 vuotta, mutta syke on yhä sama. Perusteluissa kiitellään myös sitä, että tapahtuma on monipuolinen ja sopii koko perheelle.

Vuoden tapahtumat valitsi seitsemän henkilön muodostama raati. Yleisö sai ehdottaa Kalevan tammikuisessa äänestyksessä nimetä oman suosikkinsa lisäksi myös ehdokkaita eri kategorioihin. Yleisöäänestykseen osallistui yhteensä 2100 henkilöä.

Raadissa mukana olivat puheenjohtajana Oulun kaupungin kulttuurijohtaja Samu Forsblom, markkinointipäällikkö Tiina Koskela Kalevasta, lehtori ja tutkija Saila Saraniemi Oulun yliopiston kauppakorkeakoulusta, toimitusjohtaja Päivi Penttilä Oulun Matkailusta, hotellinjohtaja Päivi Kaarlela Original Sokos Hotel Arinasta, tapahtumapäällikkö Jussi Saarinen Ruka-Kuusamon Matkailuyhdistyksestä sekä vaatesuunnittelija Antti Putkonen Kooma-tuotemerkin takaa.

Pohjoisen parhaat äänestyksen ja Tapahtumien gaalan järjesti Business Oulu yhteistyössä Kalevan, Profession, Finavian ja Osuuskauppa Arinan kanssa.