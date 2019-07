Pohjoisen palokuntanuoret kokoontuivat Ylikiiminkiin – viikon aikana on opittu niin savusukellusta kuin elvytystä

Pienen mökin ovesta tulvii savua. Kaksi pelastajaa konttaa sisään etsimään potilasta seinän laitaa pitkin kulkien. Ovelle asettuu turvapari varmistamaan tehtävää.

Tällä kertaa kyse on onneksi vain keinosavusta, ja potilaskin on nukke. Meneillään on tulitaistelijakurssin savusukellusharjoitus palokuntanuorten kesäleirillä.

Ylikiimingin koulun pihaan on kokoontunut viikon ajaksi yli sata 7–17-vuotiasta harrastajaa palokuntien nuoriso-osastoista Pohjois-Suomesta ja Lapista, Kittilästä Pyhäjärvelle.

Solmuista murtopuuhiin

Savusukellusmökin lähellä vähän nuorempi väki harjoittelee erilaisten solmujen tekemistä. Hiekkakentälle nousseen telttakylän kulmilla ryhmänjohtajakurssilaiset harjoittelevat autosta pelastamista. Katsomon takana tasokurssi 4 on puolestaan ollut aamun murtopuuhissa.

14-vuotias Wilma Ollila Nivalan vpk:sta näyttää, miten ovi aukeaa lukkopuolelta murtoraudalla ja moskalla. Hän on ollut mukana vpk-toiminnassa vuoden verran.

– Parasta on ollut oppia kaikkia erilaisia ja hyödyllisiä taitoja, kuten elvytystaitoja, Ollila kertoo.

Harrastus on ollut sen verran kiinnostavaa, että siitä voisi olla tulevaisuudessa ehkä ammatiksikin, Ollila arvelee.

Tulevaisuuden pelastajia?

Toiveissa on, että tämän hetken leiriläisistä voisi löytyä tulevia sopimuspalokuntalaisia, joista varsinkin pienillä paikoilla on pulaa.

– Tavoitteena on kouluttaa turvallisuustietoisia ja -taitoisia nuoria ja lapsia. Tietenkin toivomme, että osasta tulisi vaikka ensihoitajia tai palomestareita, sanoo Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) asiantuntija Patrik Willberg.

Ylikiimingin leirin ovat järjestäneet yhteistyössä SPEKin Oulun ja Rovaniemen toimistot sekä Ylikiimingin palomiehet ry. Koulutuskalustoa on saatu käyttöön Oulu-Koillismaan ja Jokilaaksojen pelastuslaitoksilta. Suomessa järjestetään tänä kesänä kaikkiaan 8 palokuntaleiriä.