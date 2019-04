Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö aloittaa yhteiskäyttöautokokeilun Oulussa – "Opiskelijoiden ei ole välttämättä järkevää omistaa omaa autoa"

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntosäätiö PSOAS aloittaa yhteiskäyttöautokokeilun yhdessä oululaisen CarDen Oy:n kanssa. PSOAS Car -yhteiskäyttöautoja on mahdollista käyttää mobiilisovelluksen avulla.

PSOAS kertoo, että autojen käyttäjäksi pääsevät sekä säätiön asukkaat että heidän lähistöllään asuvat.

– Haluamme tarjota palveluita, joista on asukkaillemme hyötyä. Asukkaillamme on kaikilla sama elämänvaihe ja haluamme löytää ne palvelut, jotka sopivat heille. Tämä on yksi niistä, selittää PSOASin palvelupäällikkö Jari Simonen.

Opiskelija-asuntosäätiön yhteistyökumppani oululainen CarDen aloitti toimintansa vuonna 2018. CarDenilla on toimintaa Oulun lisäksi valtakunnallisesti. Yhteistyöpäätöksessä vaikuttivat PSOASin mukaan yhteinen arvomaailma ja toimijan paikallisuus.

CarDenin markkinointi- ja myyntijohtaja Aleksi Savela kertoo yhteistyön olevan yhtiön ensimmäinen iso lanseraus Oulussa.

– Meillä on PSOASin kanssa sama arvomaailma, jossa tärkeitä asioita ovat yhteisöllisyys, ekologisuus ja edullisuus. Opiskelijoiden ei ole välttämättä järkevää omistaa omaa autoa, mutta tarvetta tällaiselle palvelulle on. He ovat myös tottuneita käyttämään palveluita puhelimella, Savela kertoo.

PSOAS Caria on tarkoitus käyttää vain älypuhelimen välityksellä. Auto varataan, ovet avataan ja lukitaan ja ajot maksetaan sovelluksen kautta. CarDenin on määrä huolehtia auton huolloista, katsastuksista, vakuutuksista, veroista, renkaista ja jopa polttoaineesta.

PSOAS Carille on opiskelija-asuntosäätiön asuintalon pihalla tai sen lähistöllä oma, merkattu parkkipaikka. Auton käyttäjäksi voi liittyä netin kautta.

– Yhdellä yhteiskäyttöautolla voidaan korvata parhaimmillaan kymmenen yksityisautoa. Samalla uudistamme autokantaa ja vähennämme parkkipaikkojen tarvetta, CarDenin Aleksi Savela sanoo.