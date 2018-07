Pohjois-Pohjanmaan viljasato jää jopa puoleen normaalista – mahdolliset lähipäivien sateet eivät ehdi enää auttaa asiaa

Viljasato on jäämässä monilta osin jopa puoleen normaalista pitkään jatkuneen kuivuuden takia. Vilja saatiin keväällä kylvettyä etuajassa, ja se on suurelta osin tuleentunut ja myös valmis korjattavaksi pian.

Viljantähkien jyvien aihiot ovat jäämässä suurelta osin pieniksi Pohjois-Pohjanmaan viljelyksillä, eivätkä mahdolliset lähipäivien sateet enää ehdi auttaa asiaa.

Viljan viljelijä Ilkka Matinolli katsoo Tyrnävällä ohrapeltoaan ja tutkii viljantähkiä. Viljapellot aaltoilevat Oulun seudulla keltaisina, mikä on huomattavan varhaista ajankohtaan nähden.

– Kyllähän aikaisimmat viljat alkavat normaaleina kesinäkin näistä puoliin jo hiukan kellastua. Nyt vilja on monin paikoin mennyt ihan valkoiseksi, kun se on joutunut liian äkkiä. Jyvän aihio ei ehdi silloin kunnolla täyttyä. Tässä nyt on sentään jonkinlaista, mutta jyväkoko tulee jäämään tässäkin pieneksi, Matinolli sanoo.

Tämän kesän vitsaus maanviljelyssä on ollut kohtuuton kuivuus. Osa Matinollin pelloista tuottaa viljaa joten kuten, koska hikevä maalaji pitää kosteutta paremmin kuin monella muulla pellolla.

– Enää ei sitäkään kosteutta riitä, vaan kaikki alkaa olla käytetty.