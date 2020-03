Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella kuusi uutta tartuntaa, kaikki aiempien potilaiden lähialtistuneita – yksikään koronapotilas ei ole tarvinnut sairaalahoitoa

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu eilisen perjantain aikana kuusi uutta koronavirustartuntaa.

Kaikki nyt viruksen saaneet uudet henkilöt ovat aiemmin viruksen saaneiden potilaiden lähialtistuneita, PPSHP kertoo. Potilaat ovat kotona hyväkuntoisina.

Uusiin tapauksiin liittyviä altistuneita on vähäinen määrä ja heidät on tavoitettu, sairaanhoitopiiri kertoo.

PPSHP tiedotti kuudesta uudesta tartunnasta lauantaina aamupäivällä.

THL:n tartuntalaskuri kertoi Pohjois-Pohjanmaan varmistettujen tartuntojen määräksi edelleen perjantain lukeman eli 19, joten näin laskettuna uudet tartunnat nostavat kokonaislukeman 25:een.

PPSHP:n alueella kukaan ei ole toistaiseksi saanut koronaviruksen vuoksi niin vakavia oireita, että olisi tarvinnut sairaalahoitoa, kertoo johtajaylilääkäri Juha Korpelainen Kalevalle.

– Valmistautumista potilaiden määrän lisääntymiseen on kuitenkin tehty koko ajan. Altistuneita on soitettu läpi iltamyöhään asti ja tartuntaketjuja kartoitettu, ja työ jatkuu koko ajan. Myös virusnäytteitä otetaan yhteispäivystyksessä.

Hänen mukaansa lauantain kuluessa aamupäivään mennessä uusia tartuntoja ei ole tullut tietoon.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella puolestaan varmistui yksi uusi tartunta. Henkilö on alle 30-vuotias ja matkustanut Pohjois-Italiassa. Sairastunut on hyväkuntoinen ja kotonaan eristyksissä. Altistuneiden määrä on erittäin pieni, piiri tiedottaa.

Lapin sairaanhoitopiirin alueella on tätä ennen todettu yksi koronatartunta.

PPSHP:n mukaan sen puhelinpalvelut ovat pahoin ruuhkaantuneet runsaiden koronaa koskevien kyselyjen vuoksi.

– Tämän vuoksi päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen tulisi soittaa vain, jos vointi huononee ja tarvitsee arviota sairaanhoidon tarpeesta. Lievistä oireista kärsivien on tärkeää sairastaa kotona, tiedotteessa sanotaan.

Johtajaylilääkäri Juha Korpelaisen mukaan puhelinpalveluun on nyt lisätty henkilöstöä, jotta entistä useampaan soittoon saadaan vastattua.

Jos epäilee tai tietää olleensa tekemisissä koronavirukselle altistuneen henkilön kanssa, ei tarvitse reagoida, vaan voi elää normaalielämää.

Jos saa selkeän hengitystieinfektion, joka merkittävästi huonontaa vointia, tulee soittaa päivystyksen ympärivuorokautiseen neuvontapuhelimeen. Koronavirusta todetusti sairastavan potilaan lähialtistuneille ilmoitetaan toimintaohjeet, sairaanhoitopiiri kertoo.

Yleinen flunssan hoito-ohje aiheuttajasta riippumatta on oireenmukainen hoito, pysyminen kotona, lepääminen ja hyvä käsi- ja yskimishygienia.

Tietoa koronaviruksesta on myös PPSHP:n verkkosivuilla tässä osoitteessa.



Valtakunnallinen neuvontapuhelin toimii numerossa 029 553 5535. Se palvelee arkisin klo 8-21 ja lauantaisin klo 9-15.

Numerosta saa yleistä tietoa koronaviruksesta, mutta ei terveysneuvontaa eikä ohjausta päivystyksellisissä akuuteissa oireissa.