Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri valmistautuu ylityökieltoon

Tuon kolmen päivän ajan me hoitajat teemme suunnitellut vuorot täysin normaalisti. Jos se tuottaa sairaanhoitopiirille ongelmia niin se kertoo siitä, että henkilökunta on mitoitettu liian alas. Tällä hetkellä valitettavasti arkea on se, että ihmiset joutuvat venymään ylimääräisiin vuoroihin ja ylitöihin. Yksittäiset vuorot kaikki ymmärtää, mutta kun tällä hetkellä jokapäiväinen toiminta on mahdollista vain juurikin tuon venymisen vuoksi. Turha tästä on kenenkään palkansaajaa syyttää kun vika on palkanmaksajassa.