Pohjois-Pohjanmaan pohjoisosissa saa ampua ilotulitteita venetsialaisissa – ilotulitus sallittua vain taajaman ulkopuolella

Hyvät ihmiset älkää ampuko yhtään ilotulitetta! Nyt on herätty suojelemaan ilmaa, joten ilotulitteiden ampuminen ei ole eettisesti oikein. Se aiheuttaa ilman pilautumista, luonnon saastumista, melua, silmävammoja, häiriöitä ihmisille ja eläimille sekä rahan tuhlausta. Nekin rahat on syytä suunnata hyväntekeväisyyteen. En ymmärrä miten vielä on sellaisia, jotka eivät ymmärrä tai välitä ilotulituksen haitallisuutta. Toivottavasti kaikkien silmät avautuvat ja jokainen suhtautuu kielteisesti ilotulituksiin.