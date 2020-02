Pohjois-Pohjanmaan museon suosikkinäyttelyt kiinni rakennusteknisistä syistä – Koiramäki ei siirtyisi muualle ongelmitta, museolehtori paljastaa

Pohjois-Pohjanmaan museon kellarikerroksen sulkeminen tutkimusten paljastettua terveydelle vaarallisia rakennusmateriaaleja tiloissa, sulki myös pääsyn Kakaravaara- ja Koiramäki-näyttelyihin.

Museolla joudutaan miettimään mahdollisten korvaavien tilojen etsimistä talon suurimmille suosikeille.

Kakaravaara-näyttely on ihan uudenlainen konsepti, jossa kävijät pääsevät osallistumaan näyttelyyn.

Oulun lasten elämään on sujahdettu syyskuusta 2018 alkaen ja näyttely on saanut toivottua jatkoa. Sen on ollut määrä olla esillä kellarikerroksessa vuoden 2020 loppuun saakka.

Mauri Kunnaksen Koiramäki-sarjaan perustuvasta Koiramäen väki -nukkemaailmasta tuli osa museon perusnäyttelyä jo vuonna 1997.

Kunnas antoi oikeudet kahteen teokseensa perustuvalle näyttelylle korvauksetta. Kunnas piti hanketta niin tärkeänä museon kulttuurihistoriallisen luonteen huomioiden.

– Koiramäki-näyttelyn osat ovat siirrettävissä aika hankalasti, museolehtori Arja Keskitalo kertoo.

– Olemme pohtineet osien sijainnin muuttamista aiemmin ja todenneet operaation olevan työläs.

Keskitalo myös arvioi, ettei osa bokseihin rakennetuista kuvaelmista kestäisi siirtoa.

– Niiden uusiksi tekemisessä olisi valtava työ.

Niin ikään Kakaravaaran sijoittaminen toisiin tiloihin ei käy pikaisesti, Keskitalo toteaa.

– Kakaravaara on kertomus, interiööri, ei vain pelkkiä esineitä. Se pitäisi suunnitella toiseen tilaan todennäköisesti uudestaan.

Kellariin odotettiin kuhinaa hiihtolomaviikolle. Museolla pohditaan myös, millaista toimintaa muissa kerroksissa voitaisiin järjestää.

– Kakaravaaran tapaista tekemiseen perustuvaa ohjelmaa sinne on vaikea laatia.

Tarkat rakennustekniset selvitykset museon tiloissa jatkuvat.

Tieto haitallisten materiaalien sijainnista kellaritiloissa tuli ilmi tutkimuksissa, joilla selvitetään kaikkien museo- ja tiedekeskus Luupin rakennusten kuntoa tulevia peruskorjauksia varten.