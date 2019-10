Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus myönsi yritystukia 2,7 miljoonaan euron edestä – katso jutusta tukea saaneet yritykset

Lainahan on laina. Maksetaan takaisin. Kumma on ajatusmalli sosiaalitukien varassa. Ei se ole tuki.

Eikös tuossa myös sanottu, että Syötteellä rahoitus meni laajennukseen, ei uudelleen rakentamiseen. Se uudelleen rakentaminen hoituu käsittääkseni vakuutuskorvauksilla.

Eikös nuita rahoituksia pidä yrityksen hakea, vaikea on siis Kainuuseen myöntää, jos siellä ei ole haettu eikä löydy rahoituskelpoisia yrityksiä.