Pohjois-Pohjanmaalla todettu yhteensä 58 koronatartuntaa, uusia tapauksia tuli vuorokaudessa yksi kappale – OYSista kotiutettu kaksi koronapotilasta

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella on todettu yhteensä 58 koronavirustartuntaa. PPSHP kertoo, että viimeisen vuorokauden aikana positiivisia testituloksia on tullut yksi lisää.

OYSista on kotiutettu kaksi koronapotilasta. Tällä hetkellä hoidettavana on yhteensä kolme potilasta. Heistä yksi on vuodeosastolla ja kaksi tehohoidossa.

Tartuntatapauksien määrää sairaanhoitopiireittäin voi seurata THL:n koronakartan avulla. Kartan tiedot saadaan tartuntatautirekisterin kautta.

Pohjois-Pohjanmaalla koronavirus on vaatinut tähän mennessä yhden kuolonuhrin. Iäkäs henkilö menehtyi OYSissa viime viikon perjantaina koronaviruksen aiheuttamaan covid-19 -sairauteen.

Koko maassa on todettu THL:n mukaan yhteensä 1384 koronavirustapausta. Koronavirustartunnoista suurin osa on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Juttua muokattu kello 14.34: lisätty tieto kotiutetuista potilaista.