Pohjois-Pohjanmaalla on todettu enterovirusta muuta maata enemmän. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin viime vuonna 283 enterovirustapausta, joista 87 oli Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Myös tänä vuonna ilmoituksia on paljon, Pohjois-Pohjanmaalla on ollut 67 tapausta koko maan 268 ilmoituksesta.

Virus on helposti tarttuva, mutta hyvällä käsihygienialla tartunnan leviämistä voi ehkäistä.

Onko enterovirusta nyt liikkeellä enemmän, Oulun yliopistollisen sairaalan lastentautien erikoislääkäri Niko Paalanne?

– Rokkotapauksia on ollut nyt todella paljon liikkeellä, mutta valtaosa on ollut lieviä kuumetauteja, joihin liittyy usein rakkuloita ja näppylöitä erityisesti suussa, käsissä ja jaloissa. Tauti useimmiten tunnistetaan enterorokoksi näiden ihomuutosten perusteella. Enterokko kestää yleensä alle viikon, paranee itsestään eikä aiheuta jälkitauteja.

Lastentautien päivystyksessä on ollut hoidettavana myös muutamia viruksen aiheuttamia aivokalvontulehduksia.

Kuinka vaarallinen viruksen aiheuttama aivokalvontulehdus on?

– Aivokalvontulehdukseen liittyy usein voimakas päänsärky, jonka vuoksi hakeudutaan sairaalahoitoon. Se on ikävä tauti, mutta paranemisennuste on hyvä.

Varsinaista lääkitystä enterorokon hoitoon ei ole kehitetty. Tulehduskipulääkkeet kuitenkin helpottavat sekä päänsärkyä että muita enterovirusinfektioon liittyviä kipuja.