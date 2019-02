Pohjois-Pohjanmaalla aloitti starttirahan turvin yli 300 uutta yrittäjää viime vuonna – Aloittaneista 40 prosentilla taustallaan työttömyys

todeta, että näistä starttirahan saaneista "yrittäjistä" moni lopettaa 1-2 vuoden sisällä.

Syynä on useinmiten se, ettei ole markkinarakoa eikä taitoa yrityksen pyörittämiseen.

Työttömiä kehotetaan kevytyrittäjyyteen. Kevytyrittäjän leipä on tiukassa. On toki tapauksia, että kevytyrittäjästä on tullut "oikea" yrittäjä ja viivan alle jää tulosta, jolla voi elättää perheensä.