Pohjantien liikenne sujunut jonoutumatta Kaakkurin siltatyömaasta huolimatta – "Hyvin ihmiset rajoituksia noudattivat"

Loiskuntalaiset tulee Ouluun töihin.

Illalla on sama taas edessä.

Pikku hiljaa aletaan oppia ajamaan myös 30 km tunnissa, on itketty vuosi, eikä ymmärretty, että tietyö on pakko tehdä.

Kyllähän aina porukassa on muutama joka yrittää pullistella autolla.