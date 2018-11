Pohjantien Kaakkurin liittymän isot siltatyöt alkavat – liikenne kavennetuille kaistoille, nopeusrajoitus 30 km/h kevääseen asti

Oulun kohdalla Valtatie 4:n eli Pohjantien parannustyöt ovat siirtymässä uuteen vaiheeseen, kun Kaakkurin liittymässä aletaan rakentaa uutta moottoritien ylittävää siltaa.

Työt aloitetaan ensi tiistaina 13. marraskuuta, kertoo Liikennevirasto.

Moottoritien liikenne ohjataan siltatyömaan kohdalla kavennetuille kaistoille. Käytännössä ajokaistat siirretään ja kavennetaan ajoväylien reunoille.

Etelän suunnasta tulevat ajavat ensi tiistaista lähtien tien oikeaa reunaa, pohjoisen suunnasta tulevat vasenta reunaa.

Nopeusrajoitukseksi paikalle tulee 30 kilometriä tunnissa.

Tienkohdan muutokset tulevat voimaan maanantain ja tiistain välisenä yönä.

Poikkeusjärjestely ei ole ihan lyhytaikainen, sillä se jatkuu läpi talven tulevaan kevääseen saakka. Työt saadaan päätökseen arviolta toukokuussa.

"Malttia tarvitaan"

Siltatyöt näkyvät myös kevyelle liikenteelle. Vasaraperäntien kevyen liikenteen alikulku on suljettu. Vaihtoehtoinen reitti kulkee Keräsentien alikulun kautta.

Kaakkurin liittymän kohdalta kevyen liikenteen reitti avataan 15. toukokuuta 2019 mennessä, Liikennevirasto kertoo.



Raskaan liikenteen on syytä huomioida, että rakennustöiden ajan Kaakkurin sillan alikulkukorkeus on vain 4,5 metriä.

Liikenneviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilä sanoo, että uusi työmaa ja uudet liikennejärjestelyt kysyvät tienkäyttäjiltä tarkkuutta ja huolellisuutta etenkin ensimmäisinä aamuina.

Ajokaistat ovat normaalia kapeampia ja kiihdytyskaistat lyhyempiä. Oman lisävaikeutensa tuovat pimeät syysaamut ja -illat.

– Kaakkurin kohdalla tarvitaan tulevina kuukausina joustavaa asennetta ja yhteispeliä. Ajo-opasteita on katsottava tarkasti ja nopeudet pidettävä kurissa. Näin huolehditaan myös sillanrakentajien työturvallisuudesta. Raskaan liikenteen on puolestaan oltava tarkkana lastikorkeuksien kanssa, Päkkilä toteaa tiedotteessa.



Päkkilän mukaan odotettavissa voi olla ruuhkia, joten työmatkaan on ensi viikolla syytä varata hieman aiempaa enemmän aikaa.