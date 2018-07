Pohjantien ensimmäinen uusi ramppi avautuu – muutos näkyy Laanilassa Kiimingin suunnasta tuleville

Laanilan eritasoliittymässä avataan uusi ramppi Pohjantielle, kerrotaan Liikennevirastosta. Pohjoiseen suuntaava ramppi otetaan käyttöön keskiviikkona aamupäivällä.

Liikennejärjestelyt muuttuvat Kuusamontietä Kiimingin suunnasta tulevien kohdalla. Ajoneuvot ohjataan jatkossa uudelle rampille, jolle käännytään ajosuunnassa oikealle. Nykyisin Kiimingin suunnasta tulevat ja pohjoiseen matkaavat autoilijat kääntyvät rampille vasemmalle.

– Muutokset tehdään aamupäivän aikana, joten työmatkaliikenne sujuu vielä vanhoilla järjestelyillä. Ensimmäisillä ajokerroilla kannattaa kuitenkin olla kaistajärjestelyjen suhteen tarkkana, Liikenneviraston projektipäällikkö Jukka Päkkilä sanoo.

Uudistusten myötä vanha ramppi poistuu käytöstä Kiimingin suunnasta tulevien kohdalla. Oulun keskustan suunnasta tuleva liikenne ohjataan jatkossakin nykyisin käytössä olevalle rampille.

– Tällä pyritään vähentämään vasemmalle kääntymistä, Päkkilä kertoo.

Pohjantiellä on menossa mittavat tietyöt, jonka aikana moottoritielle rakennetaan useita uusia liittymiä. Työt on tarkoitus saada suurelta osin valmiiksi tämän vuoden aikana. Päkkilä sanoo, että urakka on edennyt aikataulussa.

– Ydinalue Oulun kaupungin kohdalla valmistuu tänä vuonna. Kaakkuri ja pohjoispään työt valmistuvat vuonna 2019.

Tulevan syksyn aikana Pohjantielle avataan useita uusia ramppeja. Päkkilä sanoo, että seuraavana vuorossa ovat Lintulan eritasoliittymä sekä Laanilasta etelän suuntaan lähtevien ramppi.

Myös Kempeleen Zatelliitin kohdalla oleva työmaa on aikataulussa. Se valmistuu tämän vuoden syksyllä.

Oulun kaupungin kohdalle moottoritiestä tehdään kolmikaistainen. Oulujoen siltojen kunto osoittautuu kuitenkin ennakoitua heikommaksi, joten niiden uusiminen viivästyy 2–3 vuotta.

Juttua täydennetty 14.13.