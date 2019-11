Pohjantiellä sattui kolmen auton ketjukolari – ei loukkaantuneita

Näin se oon mut kun jos turvavälit motiksella on kunnossa ei ole mikään temppu rampilta tulla jouhevasti muun liikenteen sekaan vaikka jonoja olisi 100km niin rampilla kuin moottoritiellä jos ramppilaiset ja motiksella ajavat ymmärtävät vuoro tai ns. vetoketju systeemin jossa rampilta tuleva auto täyttää välin ja takana tukeva taas seuraavan välin moottoritielle liityttäessään joten nopeudet motiksella tietysti hidastuva tasaisesti pitkinmatkaa moottoritiellä ruuhka-aikana. Turvaväli on kaiken perusta muuten ei onnistu ja rytisee. Ei pitäisi olla vaikeaa paitsi raskasliikenteen kuskeille on vaikeaa jostain syystä pitää turvaväliä edellä ajavaan autoon. Suuntaansa menevä 3-kaistainen moottoritie on turvallisempi kuin suuntaansa 2-kaistainen moottoritie. Olen ajanut pitkin euroopan ruuhkaisia moottoriteitä ja siellä melko hyvin toimii ruuhkaliikenne vaikka sielläkin jonossa pysähdyksiä tulee jatkuvasti jopa 2.3 - tunnin pysähdys ja odottaminen moottoritiellä ei ole mikään ihme.