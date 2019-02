Pohjantiellä otetaan käyttöön uusi liikenteenhallintajärjestelmä ensi viikosta alkaen – vaihtuvia liikennemerkkejä ja tiedotusopasteita

Oulun kohdalle Pohjantielle rakennetaan uusia telematiikka- eli liikenteenhallintajärjestelmiä olosuhteiden seurantaa ja liikenteen ohjausta varten. Tällaisia ovat esimerkiksi liikenteen automaattiset mittauspisteet, liikenteen seurantakamerat, tiesääasemat sekä sähköiset nopeusrajoitus-, varoitus- ja tiedotusopastemerkit.

Uudet laitteet ja liikenteenohjausjärjestelmät otetaan käyttöön vaiheittain. Ensi viikon alkupuolella otetaan uusi liikenteenhallintajärjestelmä käyttöön Pohjantiellä Lintulan ja Iskon välisellä osuudella. Loppuosa valmistuu tämän vuoden aikana.



– Uudet ja älykkäät järjestelmät parantavat liikenteen sujuvuutta, ennakoitavuutta ja liikenneturvallisuutta, kun tarvittaessa keliolosuhteet ja ruuhkat pystytään ottamaan huomioon nopeusrajoituksissa ja tiedottamaan häiriöistä tiedotusopasteissa, kertoo Väylän projektipäällikkö Jukka Päkkilä.

Muuttuviin liikennetilanteisiin reagoidaan muun muassa vaihtuvin liikennemerkein, tiedotusopastein ja varareittien varrella myös liikennevalo-ohjauksin.

Valtatie 4 Oulu-Kemi -parannushankkeessa tehdään mittavia investointeja älyliikenne- ja liikenteenhallintajärjestelmiin.

Ohjauksen toimivuutta säädetään

- Uuden ohjauspolitiikan toimivuutta seurataan alkuun tarkasti ja tarvittaessa sitä säädetään tehtyjen havaintojen ja palautteen perusteella, kertoo ITM Finlandin Oulun tieliikennekeskuksen päällikkö Marika Saarenpää.



Käynnissä oleva tietyömaa vaikuttaa vielä käytettäviin nopeusrajoituksiin ja uusi ohjauspolitiikka pystytään ottamaan käyttöön koko laajuudessaan kohteiden valmistuessa tämän vuoden loppuun mennessä.



Nopeusrajoitusmerkkien ja tiedotusopasteiden valvonta ja hallinta tapahtuu ITM Finlandin Oulun Tieliikennekeskuksessa. Ohjaukset merkeille tapahtuvat automatiikan avulla. Liikennepäivystäjät voivat kuitenkin esimerkiksi onnettomuustilanteissa ottaa merkit hallintaansa ja hoitaa ohjaukset käsin.



Nyt käyttöön otettava kokonaisuus on osa laajempaa Oulun kohdan pääteiden telematiikkajärjestelmää, jota on viime vuosina rakennettu Liikenneviraston kehittämishankkeiden ja ely-keskuksen erillishankkeiden kautta.



Pohjantie on ely-keskuksen liikenteenhallinnasta vastaavan Jani Huttulan mielestä hyvä kohde telematiikan ja älyliikenteen kehittämiseen, sillä se on Oulun kaupunkiseudun ja koko Pohjois-Suomen tärkein ja vilkkain tieyhteys.