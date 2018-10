Pohjantiellä kolmannet kaistat käytössä – miten moottoritiellä pitäisi ajaa?

Pohjantiellä on otettu käyttöön kolmannet kaistat. Keskeneräinen työmaa ja uudet liikennejärjestelyt ovat johtaneet varsinaiseen villin lännen meininkiin, ohituksia tehdään niin oikealta kuin vasemmalta.

Pohjantiellä on otettu kolmannet kaistat käyttöön Kontinkankaan ja Laanilan kohdilla. Uudet kaistat ovat sujuvoittaneet liikennettä, mutta kaikille uusi liikennejärjestely ei ole selvä.

Miten kolmikaistaisella moottoritiellä pitäisi ajaa, Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen?

– Tieliikenneasetuksen mukaan moottoritiellä on ajoneuvoa kuljetettava eniten oikealla olevalla vapaalla ajokaistalla. Jos ajokaistat on opastusmerkein osoitettu tarkoitetuiksi kukin tietylle liikennesuunnalle, saa kuljettaja kuitenkin käyttää olosuhteisiin ja matkan jatkamiseen parhaiten soveltuvaa ajokaistaa. Muuten vasemmanpuoleiset kaistat ovat vain ohittamista varten.

– Jos samansuuntaista liikennettä varten on vähintään kolme ajokaistaa, saa kuorma-autoa tai yli seitsemän metrin pituista ajoneuvoyhdistelmää kuljettaa vain jommallakummalla kahdesta oikeanpuoleisesta ajokaistasta.

Miten poliisi valvoo Pohjantien liikennettä, Oulun poliisilaitoksen liikenneyksikön ylikonstaapeli Matti Kiljunen?

– Moottoritiellä tehdään normaalia valvontaa. Valvontaa tehdään sekä näkyvällä kalustolla että siviilimallisilla ajoneuvoilla. Lisäksi teemme automaattivalvontaa työmaiden lähellä vaarallisilla paikoilla.

– Moottoritiellä valvotaan ajonopeuksia, kuljettajien ajotapaa ja pysäytetään ajoneuvon kuljettajia tarvittaessa.

Mitkä ovat Pohjantien suurimmat ongelmat?

– Pohjantiellä on useita työmaita, joiden liikennejärjestelyt muuttuvat jatkuvasti työmaan edetessä. Paikoin on myös tietöistä johtuvia keskeneräisiä tiemerkintöjä. Näistä syistä näillä alueilla pitääkin olla erityisen varovainen tieliikennelain edellyttämällä tavalla.

– Pääsääntöisesti liikenne sujuu hyvin, mutta moottoritiellä näkyy myös kaahailua. Vastikään pysäytimme kuskin, jonka nopeus oli 149 kilometriä tunnissa kuudenkympin alueella.

Saako oikealta ohittaa?

– Moottoritiellä edellä kulkevan ajoneuvon ohittaminen tulee tehdä aina vasemmalta. Jos ajoneuvot kuitenkin ajavat jonossa tai käyttävät opastusmerkein tietylle liikennesuunnalle tarkoitettuja ajokaistoja taikka jos ohitettava ajoneuvo käyttää linja-autokaistaa, on edellä kulkevan ajoneuvon ohi ajaminen oikealta ajokaistaa vaihtamatta sallittu. Eli jonoutuneessa ruuhkassa oikealta saa ajaa ohi ajokaistaa vaihtamatta.

Mitä moottoritiellä on otettava huomioon kaistaa vaihtaessa?

– Kolmikaistaisella tiellä voi tulla keskikaistalle siirtymisiä sekä vasemmalta että oikealta, joten kaistaa vaihtaessa on oltava varovainen. Kaistanvaihto tulee tehdä muita vaarantamatta.

– Jos ajat vasenta kaistaa ja sinulla on tarve päästä pois moottoritieltä, siirtyminen tulee tehdä hyvissä ajoin. Ensin on siirryttävä keskimmäiselle kaistalle ja vasta sitten erkaantumistielle tai jos tiellä on hidastuskaista on mahdollisimman aikaisessa vaiheessa siirryttävä sille.

Mitä seuraamuksia moottoritiellä törttöilystä seuraa?

– Oikealta ohittaminen ja pienet ylinopeudet ovat liikennerikkomuksia, mutta jos vaarantaa toisten turvallisuuden, silloin syyllistyy liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Yleensä ne johtavat sakkoihin.

Miten moottoritiellä ajamista voi sujuvoittaa, Teppo Vesalainen?

– Turvavälin merkitystä ei pidä unohtaa moottoritielläkään. Pitämällä neljän sekunnin turvaväliä edellä ajavaan, helpottaa muiden kaistanvaihtoja ja liittymisiä. Näin liikennevirtaan syntyy mahdollisimman vähän haitariliikettä eikä itsellekään synny tunnetta, että toiset koko ajan kiilaavat eteen.