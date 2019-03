Pohjantiellä Kempeleessä liikennekaaos: Lähes 30 autoa kolaroinut, 13 henkilöä loukkaantunut – tie on suljettu liikenteeltä

Pohjantiellä Kempeleessä on useiden perättäisten liikenneonnettomuuksien aiheuttama liikennekaaos, joissa on ollut mukana 28 ajoneuvoa. Onnettomuussuma vaikeuttaa liikennettä pohjoiseen päin menevillä kaistoilla ja Pohjantie on suljettu liikenteeltä.

Pelastuslaitoksen mukaan onnettomuuksissa on ollut osallisena yhteensä 26 henkilöautoa, kaksi rekka ja linja-auto. Onnettomuuksissa oli osallisena useita henkilöitä, joista on tällä hetkellä toimitettu hoidettavaksi 13 henkilöä.

Oulu-Koillismaan pelastuslaitokselta kerrotaan, että ensimmäinen liikenneonnettomuus on sattui Ouluntullin rampin kohdalla. Kyseisessä onnettomuudessa on osallisena viisi henkilöautoa. Ajoneuvoissa oli onnettomuushetkellä kuusi henkilöä, joista kolme kuljetettiin hoidettavaksi.

Loput onnettomuuksista ovat tapahtuneet Ouluntullin eteläpuolella. Näissä onnettomuuksissa on pelastuslaitoksen mukaan ollut osallisena 21 henkilöautoa, kaksi rekkaa ja yksi linja-auto. Autoissa olleista henkilöistä toimitettiin hoidettavaksi kymmenen henkilöä.

Kalevan lukijan lähettämällä videolla näkyy, kuinka useita ajoneuvoja on suistunut tieltä. Tieltä suistuneita tai kolaroineita autoja on useiden satojen metrien matkalla.

Onnettomuussuma vaikeuttaa liikennettä pohjoiseen päin menevillä kaistoilla. Poliisin mukaan kolariajoneuvoja ryhdytään siirtämään pois tieltä, jotta muu liikenne pääsisi kulkemaan.

Oulun tieliikennekeskus tiedotti hieman ennen kello yhdeksää, että tie on suljettu liikenteeltä. Tilanteen arvioidaan kestävän jopa kolmesta kuuteen tuntia.

Paikalle on järjestetty liikenteenohjaus ja kiertotie. Kiertotie kulkee tien 847 eli Limingantien kautta.

Lisäksi Zeppeliinin ja Zatelliitin rampit on suljettu liikenteeltä.

KUVA: Lukija / Lukijan kuva

Oulun poliisi kertoo Twitterissä, että Pohjantiellä on sattunut useita kolareita ja kehottaa autoilijoita ottamaan huomioon huonon ajokelin.

Pohjantiellä useita kolareita ja liikenne takkuaa. Autoilijoita kehotetaan ottamaan huomioon vallitsevat olosuhteet ja suhteuttamaan ajonopeutensa huonoon ajokeliin. — Poliisi Oulu (@oulunpoliisi) 11. maaliskuuta 2019

Pohjantiellä Kempeleessä sattui myös aiemmin toinen peräänajo. Onnettomuus sattui myös Ouluntullin kohdalla. Lisäksi liikenne jonoutui aamulla Pohjantiellä Laanilan ja Linnanmaan liittymän välillä.

Poliisin johtokeskuksesta muistutetaan turvavälin tarpeellisuudesta. Pöllyävän lumen vuoksi peräänajokolareiden riski kasvaa.

Vastaavasta kolarisumasta vuosia

Edellisen kerran Pohjantiellä tapahtui vastaava kolarisuma 6. maaliskuuta 2013, eli lähes päivälleen kuusi vuotta sitten. Silloin onnettomuuksissa oli osallisena yhteensä 30-40 ajoneuvoa.

Kuuden vuoden takaisissa onnettomuuksissa kuoli yksi henkilö ja useat loukkaantuivat. Lisäksi onnettomuudessa loukkaantui yksi hevonen, joka jouduttiin lopettamaan tapahtumapaikalla.

Vuoden 2013 kolarisumaa lukuunottamatta Pohjantien edellinen yli kymmenen auton kolarisuma sattui vuonna 2010. Tuolloin onnettomuudessa oli osallisena 17 autoa.

Katso kuvia liikennekaaoksesta.

Kaleva seuraa tilannetta.