Pohjanpoika-kilpailu järjestetään nyt kahdettakymmenettä kertaa.

Pyry Kauppinen on valmiina kisaan. Magic-ponilla hän ratsastaa matalimman puomiluokan mutta suosikillaan Ruutilla 60 ja 80 senttimetrin esteet. Tokikaan he eivät silloin ole Pyry, Magic ja Ruuti, vaan Fasterix, Mäccärix ja Rudifix, kuten Pohjanpojassa on tapana.