Plaanaojan ympäristö hehkuu pian tulen sävyissä – puistovyöhykkeen valaistus valmistuu osana valofestivaalia

Plaanaojan ympäristöön suunniteltu Kaupunginojan hehku -valaistus valmistuu marraskuun aikana. Suuri osa teoksen valoista kytketään päälle ensi viikon viikonloppuna järjestettävään Lumo-valofestivaaliin mennessä.

Valaistus sijoittuu ojan varteen puistovyöhykkeelle Lyötynpuistosta Pokkisenpuistoon saakka. Teoksen ensimmäiset valot ovat jo päällä ja valaistusta voi ihailla ainakin Lyötynpuistossa.

Lumo-festivaalin tuottaja Anna Lanas kertoo, että teoksen on tilannut Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut. Teoksen on suunnitellut Sitowise Oy.

– Viimeisen tiedon mukaan teos aiotaan saada festivaaleille valmiiksi, Lanas toteaa.

Rakennuttajainsinööri Vilho Vanhatalo Oulun kaupungin ympäristö- ja yhdyskuntapalveluista kertoo, että kyseessä on viime vuonna esitellyn suunnitelman toteutus. Vanhatalon mukaan marraskuun aikana valaistuksesta saadaan valmiiksi noin 90 prosenttia.

Täysin suunnitelman mukaisesti valaistusta ei kuitenkaan saada vielä toteutettua.

– Esimerkiksi Lyötynpuistossa sijaitsevan sillan valaistus jää nyt tekemättä, sillä silta on niin huonokuntoinen, Vanhatalo kertoo.

Valaistus toteutetaan myöhemmin samalla, kun silta uusitaan. Tekemättä jää tässä vaiheessa myös muutaman valaisimen asennus Kaupunginojan Rautatienkadun päähän, sillä paikalla on parhaillaan YIT:n urakoima kerrostalon rakennustyömaa. Vanhatalon mukaan valojen asennus voi mennä ensi vuoden puolelle.

Plaananojan valaistuksen on tarkoitus korostaa puistojen rakenteita, kasvillisuutta sekä veistoksia. Samalla puistojen kulkuväylien valaistus on yhtenäistetty ja vanhat valot on vaihdettu led-valaisimiin.

Lämpimän sävyiset valot on suunnattu ojan varrella oleviin puihin. KUVA: Pekka Peura

Valaistuksen idea pohjautuu puistojen alkuperäiseen tarkoitukseen estää tulipalojen leviäminen kaupungin sisällä. Puistovyöhyke kaavoitettiin osaksi kaupunkia vuonna 1822 riehuneen tulipalon jälkeen. Tuli on inspiroinut myös valaistuksessa käytettyjä värejä, sillä valot vaihtelevat lämpimästä valkoisesta oranssin eri sävyihin.

– Toivottavasti tulisi lunta tai ainakin kuuraa, niin valot erottuisivat paremmin, Vanhatalo toteaa.

Pysyviä valaistuksia osana festivaalia

Lumo-festivaalin yhteydessä on vuosittain toteutettu erilaisia pysyviä valaistuksia. Kaupunginojan lisäksi tänä vuonna valaistaan Aleksanterinkadulla sijaitseva Byströmin talon julkisivu.

– Talon julkisivuvalaistus aloitettiin viime vuonna ja tänä vuonna se valmistuu, Lanas toteaa.

Aiempina vuosina Lumo-festivaalin yhteydessä on valaistu esimerkiksi Pikisaaren ja Kuusisaaren sillat, teatterin torni sekä Tähtitorni.

Ensi viikon viikonloppuna järjestettävän valofestivaalin aikana kaupungissa on yhteensä parikymmentä valoteosta, jotka keskittyvät kaupungin ydinkeskustaan.

Tänä vuonna festivaaleilla on kolme kansainvälistä pääteosta. Kauppakeskus Valkean kesäkadulla nähtävillä on halkaisijaltaan seitsemän metriä oleva kuuta kuvaava Museum Of The Moon -teos. Kirkkokatu 9:n parkkialueella kaupungintalon lähellä taas nähtävillä on belgialainen Skeleton Dance -teos. Myös tuomiokirkon torni valaistaan Sturm Der Liebe -teoksella.

Madetojan puistossa taas nähtävillä on Initium -niminen teos, jossa on suuria ultravalokukkia sekä ääntä.

Teosten lisäksi myös Coronaria Silmäsairaala valaisee Sammakkotalon yhteistyössä Oulun sarjakuvafestivaalin kanssa. Lisäksi Lehto Asunnot valaisee Oulun keskustassa sijaitsevia tymaitaan.