Pitkät sairaanhoitomatkat kismittävät Ylikiimingissä ja sen kuuli myös kaupunginjohtaja – "Eikö sillä summalla muka saisi lääkäriä käymään paikan päällä"

Kuka haluaa muuttaa kotoaan - ja kuka on halunnut että Ylikiiminki yhdistetään Ouluun. Eiköhän se yhdistäminen pakotettu jostakin muualta kuin itse ylikiiminkiläisiltä. Ylikiiminki on hieno maalaiskunta Oulun kupeessa Kiiminkijoen molemmin puolin, ja siellä olisi palvelut pitänyt säilyttää vaikka on yhdistynytkin Ouluun. Säästöä ei synny vaikka palvelut vietiin pois. Säästöä syntyy kun kevennetään byrokraattista hallintoa järkevästi Oulun kaupungissa.