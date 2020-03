Sosiaalista eristystä on eletty vasta muutama viikko ja osa nuorista meinaa jo kyllästyä. Kaupungillakaan ei saisi hengailla.

Koronavirus ajoi ihmiset koteihin pois kouluista ja työpaikoilta. Vaikeat ajat ovat vaikeita myös nuorille. Varsinkin teini-ikäisistä monet ovat tottuneet viettämään aikansa kavereiden kanssa koulussa ja vapaa-ajalla.

Oulun kaupungin palvelupäällikkö Riitta Veijolan mukaan nuorilta kuuluu jo nyt huolta tilanteesta.

– Sen näkee selvästi, että nuoret kyllästyvät ja turhautuvat kotona. Montako kuukautta tätä kurjuutta kestää, kukaan ei tiedä, Veijola sanoo.

Koulujen lisäksi myös nuorisotilat ovat kiinni, eikä liikkuvasta nuorisotyöstä ole liikenteessä muuta kuin Turvallinen Oulu -hankkeen väki. Erityisesti kauppakeskus Valkeaan on kokoontunut pieniä porukoita rajoituksista huolimatta.

– Nuoria yritetään saada pois kaupungilta. Samalla heitä ohjataan muun avun piiriin ja opastetaan muun muassa hygieniasta, Veijola sanoo.

Kati Hopiavuori Turvallinen Oulu -hankkeesta kertoo, että monilla nuorilla on jo ikävä kouluun ja jatkuva verkossa oleminen tulee osalla jo korvista ulos.

– Nuoret tajuavat tilanteen, mutta he kertovat, ettei pää meinaa kestää kotona, Hopiavuori kertoo.

Vaikka teini-ikäisen kanssa saattaa olla kotona entistä myrskyisämpää, Hopiavuori haluaisi vanhempien ymmärtävän asian vakavuuden. Alaikäisen toiminta on myös vanhempien vastuulla.

– Yhden nuoren kohdalla selvisi, että hänen vanhempansa olivat tuoneet hänet Valkeaan.

Turvallinen Oulu -hankkeen nuorisotyöntekijät tekevät normaalistikin yhteistyötä Valkean vartijoiden kanssa. Kaduille jalkautuvia työntekijöitä on tällä hetkellä kolme.

Poliisilta on Hopiavuoren mukaan tulossa erityinen yhteyshenkilö sitä varten, jos nuorisojoukot kasvavat liian suuriksi. Nuorisotyöntekijät ovat yhteydessä myös kouluihin, jotta tietoa voidaan välittää nuorille.

– Tällä hetkellä kartoitamme jalkautuvan nuorisotyön tarvetta keskustan ulkopuolella. Ainakaan tällä hetkellä muilla alueilla ei nuorisoa ole kokoontunut, Hopiavuori kertoo.

Verkkonuorisotyöstä on tullut erittäin tärkeä osa toimintaa. Käyttöön on otettu aivan uusia toimintoja, mutta entisillekin verkkoalustoille on tullut enemmän käyttöä. Esimerkiksi keskustelualusta Discord on tullut juuri laajasti käyttöön.

Nuorisotyön palveluvastaava Teemu Vähä kertoo, että nuoria yritetään osallistaa esimerkiksi livelähetysten kautta. Nuorisotoiminnasta tutut pelailut ja kokkailut voi toteuttaa yhtä lailla etäyhteyksien kautta.