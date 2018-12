Pitkät juhlapyhät tuovat aikaa lukea – Oulussa kirjastosta haettiin joulun alla etenkin kaunokirjallisuutta ja lautapelejä

Joulun alla moni oululainen varautui pitkiin pyhiin paitsi vinguttelemalla Visaansa, myös lainaamalla kassikaupalla ilmaista ajanvietettä Oulun kaupunginkirjastosta.

Lauantaina alkuiltapäivästä väkeä tosin oli liikkeellä enää vähän. Kirjaston parkkipaikallakin huurtui vain muutama auto.

– Parina edellisenä päivänä ja oikeastaan koko viikolla asiakkaita on käynyt paljon. Ehkä tuo pakkanenkin vaikuttaa asiaan, kirjastonhoitaja Anne Vesala arvioi.

– Varsinkin kotimainen kaunokirjallisuus ja dekkarit ovat suosittuja aina. Eilen meni paljon myös lautapelejä. Tänään moni on ollut iloisesti yllättynyt siitä, että kirjasto on vielä auki.

Viime aikoina moni asiakas on jahdannut erityisesti Finlandia-ehdokkaita ja muita tämän hetken kuumimpia hittikirjoja.

– Kysytyimpien joukossa ovat nyt esimerkiksi Olli Jalosen Taivaanpallo, Enni Mustosen Syrjästäkatsojan tarinoita, Katja Ketun Rose on poissa ja Josie Silverin Ole minun. Toisaalta meillä on myös ikisuosikkeja, kuten Pauliina Rauhala, joka on hyvin suosittu kirjailija Oulussa, Vesala kertoi.

– Kaikenlaista kuitenkin koko ajan etsitään ja lainataan. Äskettäin joku tuli kysymään vähän vakavampia kirjoja, jotka puhuttelisivat. Toinen taas kaipasi jotain kevyttä ja suoraviivaista.

Oululainen eläkeläinen Maija Suominen oli jo ehtinyt hamstrata koriinsa vinon pinon kirjoja ja muutaman elokuvan.

– Olen aina lukenut paljon, enimmäkseen dekkareita. Seppo Jokinen on dekkarikirjailijoista paras. Tykkään myös Agatha Christien kirjoista ja muista perinteisistä dekkareista, Suominen kertoi.

Entä jaksavatko kirjastonhoitajat lukea joululomansa aikana?

– Totta kai, aion lukea ainakin Johannes Anyurun kirjan He hukkuvat äitiensä kyyneliin. Toivon, että lapset ovat niin tyytyväisiä lahjoihinsa, että ehdin rauhoittua lukemaan, Anne Vesala kertoi.

Kirjastonhoitaja Saana Kaleva-Langinkoski puolestaan kertoi lukevansa parikin kirjaa.

– Ehdottomasti ainakin Elif Shafakin kirjan Eevan kolme tytärtä. Meneillään minulla on myös Svetlana Aleksijevitshin Neuvosto-ihmisen loppu.

Korjattu kello 20.51: toiseksi viimeisestä sitaatista sana "leluihinsa" sanaksi "lahjoihinsa".