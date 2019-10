"Pitäisikö kirkon vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia pareja? – Limingan kirkkoherraehdokkaille esitettiin kiperiä kysymyksiä, näin he vastasivat

Limingan kirkkoherranvaalin ennakkoäänestys alkaa loppukuusta. Vaalipäivä on marraskuussa.

Limingan seuraavaksi kirkkoherraksi on ehdolla kaksi naista ja yksi mies. Ensimmäisellä vaalisijalla on Alavieskan vt. kirkkoherra, TM Riitta Valtokari. Toisella vaalisijalla on Raahen seurakunnan kappalainen TM Pekka Tuomikoski ja kolmannella vaalisijalla Haukiputaan seurakunnan kappalainen, TM Saila Karppinen. Nykyinen kirkkoherra, vuodesta 1988 liminkalaisia palvellut Ilkka Tornberg jää eläkkeelle.

Esitimme ehdokkaille neljä kysymystä.

1. Onko sinulla herätysliiketaustaa? Jos, niin kerro omasta hengellisestä kodistasi: miksi se on juuri sinulle sopivin?

2. Pitäisikö kirkon vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevia pareja?

3. Pitäisikö Limingan seurakunnan hakea laajempia hartioita seurakuntayhtymänä lakeuden alueelta tai Oulusta?

4. Jos tulet valituksi, muutatko Limingan pappilaan?

Riitta Valtokari

1. Suku-ja perhetaustaa herätysliikkeisiin minulla ei ole. Luja siteeni liittyy seurakunnan työhön. Nuorena olin tekemisissä niin sanottujen viidesläisten herätysliikkeiden kanssa. Kävin kurkistelemassa myös vapaissa suunnissa. Niistä ei kuitenkaan hengellistä kotia minulle löytynyt. Kulkeuduin mukaan körttiseuroihin. Sain kutsuja seurapuhujaksi. Tunsin olevani hyväksytty naispuoleisena pappina palvelemaan.

Riitta Valtokari.

2. Tällä hetkellä ei pitäisi. Kaipaan perusteellista teologista keskustelua avioliitosta. Siitä mitä meidän kirkkomme ymmärtää avioliitolla nyt ja tulevaisuudessa. Raamatussa sana ”avioliitto” on hyvin harvinainen. Yhteiskunnan ja kirkon lainsäädäntö ei automaattisesti kulje samaa rataa. Ennen kuin saan riittävästi teologista perusteltua pohjaa samaa sukupuolta olevien kirkolliselle vihkimiselle, kannatan nykytilannetta.

3. Seurakuntalaisten siteet paikallisuuteen, omaan seurakuntaan, omiin työntekijöihin, omaan kirkkoon, omiin metsiin, ovat valtavan lujia. Omalla seurakunnalla on merkittävää tunnearvoa ihmisille. Kun talouden ja toiminnan realiteetit pysyvät tasapainossa ja sen eteen tehdään yhdessä työtä, pienikin seurakunta voi pärjätä. En näe, että Limingan pitäisi lähteä hakemaan laajempia hartioita muualta.

4. Jos tulen valituksi, muutan asumaan Liminkaan. Kunta saa silloin minusta uuden kuntalaisen ja seurakunta jäsenen. Olen ajatellut, että voin muuttaa asumaan pappilan asuntoon. Pidän vanhasta ja kunnioitan sitä.

Pekka Tuomikoski

1. Kokemus armosta ja armahduksesta on eräs ihmisen perustarve. Se on sama kaikille ihmisille. Olen ollut koko ikäni mukana rauhanyhdistyksen toiminnassa. Samalla kotiseurakunnan toiminta on ollut osa elämääni: osallistuin kerhoihin, kuoroihin ja jumalanpalveluksiin. Olin kesätöissä hautausmaalla. Nämä kokemukset täydentävät toisiaan.

Pekka Tuomikoski.

Jokainen meistä tahtoo kokea hyväksyntää, armahdusta ja myötätuntoa. Sitä Jumala lahjoittaa meille valtakunnassaan: Saamme armosta kaikki synnit anteeksi, Kristuksen tähden.

2. En uskalla lähteä rikkomaan tässä asiassa Raamatun opetusta, jonka mukaan avioliitto on miehen ja naisen välinen.

Ouluun yhdistyminen tuntuu hyvin kaukaa haetulta idealta.

Näillä näkymin perheemme asuu jatkossakin Tupoksessa.

3. Liminkaan vanhana emäseurakuntana kohdistuu luonnollisesti tällaisia odotuksia eri tahoilta. Nykyisessä hektisessä murrosajassa mitään vaihtoehtoja ei voi suoralta kädeltä teilata pois. Ouluun yhdistyminen tuntuu kuitenkin hyvin kaukaa haetulta idealta.

4. Karhua ei voi nylkeä ennen kuin se on kaadettu! Näillä näkymin perheemme asuu kuitenkin jatkossakin Tupoksessa.

Saila Karppinen

1. Ei ole herätysliiketaustaa. Hengellinen kotini on evankelisluterilainen kirkkomme. Olen saanut olla mukana ja kasvaa partiotoiminnassa, pyhäkoulutyössä ja seurakunnan kerhoissa. Näistä on löytynyt vahva seurakuntayhteys, joka on johtanut kutsumukseen seurakuntatyöhön, ensin diakonia- ja nuorisotyöntekijäksi ja myöhemmin papiksi.

2. Mielestäni pitäisi. Kirkkomme on itse asiassa ottanut kantaa kysymykseen hyväksyessään Raamatun tulkinnan, joka ottaa huomioon Raamatun synnyn aikaisen kulttuurihistoriallisen vaikutuksen. Eli kirkkomme ei ole lähtenyt Raamatun kirjaimellisen tulkinnan linjalle. Samaan aikaan kuitenkin sanoisin papeille, että malttaisivat odottaa

Saila Karppinen.

kirkolliskokouksen päätöstä ennen kuin vihkivät samaa sukupuolta olevia pareja. Yhteisiin päätöksiin pitää sitoutua, vaikka ne eivät vastaisi täysin omaa käsitystä oikeasta.

3. Ei pitäisi. Seurakunnan jäsenmäärä on muuttoliikkeen vuoksi ollut pitkään nouseva. Totta on, että vuonna 2018 Limingan seurakunnan jäsenmäärä kääntyi ensimmäisen kerran laskuun vuosikymmenten jälkeen ja kirkosta erosi ennätysmäärä ihmisiä. Tästä ei kuitenkaan ole syytä mennä paniikkiin, vaan olen toiveikas tulevaisuuden suhteen. Limingassa on seurakuntaan sitoutuneita ihmisiä.

4. Muuton pitäisi olla koko perheen yhteinen tahto. Emme ole vakavasti puhuneet lasten kanssa siitä. Se on vielä liian aikaista. Meillä on koti Limingassa Alatemmeksellä. Tässä on ollut hyvä asua ja asuinyhteisö on aktiivinen. Emme muuta ainakaan heti. Lasten kasvettua tilanne voi olla toinen.