Pimeät katuvalot ovat kulkijoiden riesana Oulussa – ledeissä ongelmia aiheuttaa lamppujen huolto

Oulun kaupunki on ulkoistanut kunnossapitourakan Dynniq Finland Oy:lle. Kaupungin mukaan yhtiöllä on nyt näytön paikka, miten sen aikataulut ja työn laatu pitävät.

Kalevan lukija ihmettelee, miksi Kaakkurin leikkipuiston valot ovat olleet laajalta alueelta pimeänä syksystä asti. Hän kertoo laittaneensa useita vikaraportteja kaupungin palautepalvelun kautta, soittaneensa ja laittaneensa sähköposteja, mutta mitään ei ole tapahtunut.

Samanlaista viestiä on tullut useammaltakin taholta.

Oulun kaupunki on ulkoistanut katuvalojen kunnossapitourakan Dynniq Finland Oy:lle vuonna 2018. Sopimus on voimassa vielä tämän ja ensi vuoden. Aiemmin tehtävää hoiti Oulun Energia.

Rakennuttajainsinööri Mika Rintelä Oulun katu- ja viherpalveluista tietää Kaakkurin tilanteen.

– Leikkipuistossa on tehty ilkivaltaa ja potkittu valaisimia rikki, hän harmittelee.

Kaakkurin valaisimet ovat vielä toistaiseksi vanhanmallisia ja turhan alttiita ilkivallalle. Puiston valaisinten päivitys uusiin ja kestävämpiin on kesken.

Oulun kaupungin alueella on noin 42 000 valaisinpistettä, joista karkeasti puolet on uusia ledvalaisimia. Uusia hehkulampputyylisiä valaisimia ei laiteta enää lainkaan, vaan käyttöikänsä päässä olevat muutetaan ledeiksi.

Viimeisimmät vanhanmalliset valaisimet ovat peräisin vuodelta 2016, joten niillä käyttövuosia on vielä pitkästi.

Hehkulamput kestävät lampputyypistä riippuen kolmesta viiteen vuotta. Energiatehokkaiden ledien käyttöikä on aivan eri luokkaa: reilusta kymmenestä vuodesta noin 25 vuoteen. Ledeissä ongelmia aiheuttaa huolto.

– Jos valaisin menee rikki, ei enää voi vaihtaa pelkkää lamppua vaan koko valaisin pitää vaihtaa. Lisäksi eri malleja on tarjolla todella paljon, Rintelä sanoo.

Rikkoutunutta ledvalaisinta ei voida vaihtaa uuteen välittömästi, sillä niiden takuuhuolto tarkoittaa, että varaosia tai uutta valaisinta joudutaan joskus odottamaan pitkäkin tovi. Isompien tilausten käsittelyssä voi mennä kuusi viikkoa, yksittäisillä tilauksilla vieläkin kauemmin.

Huolto on Mika Rintelän mukaan toiminut tyydyttävästi.

– Ehkä urakoitsijalla ei alussa ollut käsitystä urakan laajuudesta. Sopimuksemme mukaan yksittäistä valaisinta ei lähdetä korjaamaan vaan palautteiden perusteella tehdään alueelle isompi huoltokierros. Suojatiet, koulutiet ja vaaralliset risteykset hoidetaan välittömästi, Rintelä kertoo.

Kevään huoltokierrokset ovat menossa ja kestävät huhtikuun alkuun. Rintelä huomauttaa, että urakoitsijalla on nyt näytön paikka, miten sen aikataulut ja työn laatu pitävät. Sopimukseen sisältyy kahden vuoden optio.

Myös kaapeliviat ovat pimentäneet useita alueita ympäri kaupunkia. Näitä on yleensä siellä, missä jotain on kaivettu, mutta kaapelin nirhauma voi olla vuosienkin takaa ja vaurio ilmetä vasta nyt. Kaapelivauriot pyritään korjaamaan välittömästi.

Dynniq Finland Oy:n maajohtaja Pekka Koskinen kertoo, että ongelmia on ollut ensinnäkin palautejärjestelmän käyttämisen kanssa.

– Emme ole saaneet vastauksia lähtemään ihmisille riittävän nopeasti, mutta tässä on ryhdytty toimenpiteisiin. Olemme parantaneet sitä, miten saamme viestittyä palautteen lähettäjille, missä mennään.

Kunnossapidon työntekijämäärä Oulussa vaihtelee. Esimerkiksi syksyllä tekijöitä oli lähes koko ajan kuudesta kahdeksaan ja lisäksi Dynniq käyttää paikallisia alihankkijoita. Koskisen mielestä määrä on riittävä.

Nelostien rakentaminen ja sen aiheuttamat kaapeliviat ja -ongelmat ovat työllistäneet myös urakoitsijaa. Samoin ripeitä toimenpiteitä vaativat kolaripylväät.

Lukuisien erilaisten ledvalaisintyyppien varastossa pitäminen on ollut haaste ja se on osaltaan viivästyttänyt korjauksia vielä syksyllä. Koskisen käsityksen mukaan tämäkin on nyt alkanut selvitä.

Kaakkurin leikkipuiston osalta tilanne on korjattu tämän viikon keskiviikkona ja valot on laitettu palamaan.

– Siellä oli vanhat elohopeapurkauslamput. Korjaus viivästyi, koska alue oli potentiaalinen saneerauskohde, joten mietimme, kannattaako vanhoja lamppuja korjata vai vaihdetaanko ledeille.

Koskinen korostaa, että palautetta kannattaa aina ähettää kaupungin katuvalojen vikailmoituspalvelun kautta.