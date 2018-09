Pilke päiväkodit Oy on ostanut Oulun Toppilassa sijaitsevan montessoripäiväkoti Pyramidin liiketoiminnan.

21 vuotta Kauppaseurantiellä toiminut Pyramidi jatkaa normaaliin tapaan. Pyramidissa tarjotaan montessoripedagogista varhaiskasvatusta ja esiopetusta 27:lle alle kouluikäiselle lapselle.

Pilke päiväkodit Oy on kotimainen varhaiskasvatuspalveluja tarjoava yritys, jolla on nyt 98 päiväkotia ympäri Suomen. Oulussa Pilkkeellä on ennestään kuusi päiväkotia.