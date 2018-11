Pikisaaren tapahtumaviinkonlopun designtorilla kymmeniä muotoilijoita ja käsitaidetyöläisiä – sekä tietysti Linnunradan tilan alpakat

Pikisaaressa vietetään kaupunkikulttuurin tapahtumaviikonloppua 23.-24.11.2018. Voimansa ovat yhdistäneet PROTO ry, OSAO, Vanha Villatehdas, Galleria Harmaja ja Luuppi, joilla kaikilla on näppinsä pelissä Pikisaaren tapahtumaviikonlopussa.

Tapahtumaviikonlopun designtorilla on yli 30 muotoilijaa ja taidekäsityöläistä ympäri Suomea. Viikonlopun ohjelma kestää lauantaina kello 16 saakka.

Tapahtumassa ovat mukana myös kempeleläisen Linnunradan tilan alpakat, joiden villasta tehtyjä tuotteita tuottaa ja myy niiden omistaja Sanna Siira. Alpakat ovat luonnollisesti lasten mieleen.

– Alpakat ovat tottuneita olemaan huomion keskipisteenä, Siira kertoo.

Viikonlopun ohjelmassa on muun muassa taiteilijoiden teosmyyntitapahtuma Vanhalla Villatehtaalla ja Pikisaaren työhuoneilla. Puolestaan Villatehtaalla on OSAOn opiskelijoiden tuotemyyntiä, näyttelyitä ja työnäytöksiä. Galleria Harmajassa on Samuli Heimosen eläinaiheisia maalauksia. OSAO:n päärakennuksessa on puolestaan lumitähtityöpaja.



Myös Merimiehenkotimuseo on avoinna tapahtumaviikonlopun aikana.