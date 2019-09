Piispanpyöräilyllä kerättiin varoja vähävaraisten lasten liikuntaharrastuksiin Oulussa – Tapahtuman ideoi Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo

Maailman kaikkien aikojen ensimmäisellä Piispanpyöräilyllä lauantaina Oulussa kerättiin varoja lasten liikuntaharrastusten tukemiseen. Tapahtuman ideoijana ja suojelijana on Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo.

– Piispallisilla liikuntatapahtumilla on pitkät perinteet. On hienoa olla uudistamassa pyöräilykaupunki Ouluun sopivaa tapahtumaa, jonka kärkenä on vahvasti hyväntekeväisyys, Keskitalo sanoo.

Piispa Keskitaloa ideasta kiitellyt kaupunginjohtaja Päivi Laajala muistutti, että Oulun kaupunki haluaa olla vahvasti tukemassa oululaisten mahdollisuuksia pyöräillä. Reitillä nähtiin kaikenlaisia pyöräilijöitä, aktiivisista pyöräilijöistä maisemapyöräilijöihin saakka.

Keräys on vielä avoinna netissä. Oulun seurakuntien diakoniatyöntekijät vievät lahjoitukset perille paikallisiin perheisiin Oulun seudulla.