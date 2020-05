Koronatilanne sai Oulun piispa Jukka Keskitalon ideoimaan toisenlaista muotoa Piispanpyöräilystä.



- Huolimatta poikkeustilanteen kokoontumisrajoituksista, on pyöräileminen mahdollista oman perheen tai ystäväporukan kesken. Nallebongaus on levinnyt laajasti ympäri maan ja pohdin, voisivatko nallet kurkistella myös kirkkojen ikkunoista ja näin tuoda iloa ja hyvää mieltä ihmisille. Näin syntyi ajatus siitä, että voitaisiin pyöräillä kirkkojen luokse ja bongailla samalla nalleja.



Perheet ja ystäväporukat voivat osallistua Piispanpyöräilyyn heille itselleen parhaimpana ajankohtana touko-kesäkuussa, nallet ovat Oulun seudun kirkoilla 11. toukokuuta alkaen.



Piispanpyöräilyn osallistujia rohkaistaan antamaan vapaaehtoinen lahja Kirkon Ulkomaanavun kautta.



Pyöräilykaupunki Oulu on luonnollinen kotipaikka Piispanpyöräilylle. Tapahtuman yhteistyökumppaneja ovat Oulun seudun seurakunnat sekä Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ja Urheilu, PoPLi ry. Piispa on haastanut myös muut Oulun hiippakunnan seurakunnat mukaan Piispanpyöräilyyn itse parhaaksi katsomallaan tavalla.

Tapahtuman verkkosivuilta löytyy lisää ohjeita pyöräilijöille.