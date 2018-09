Pihlajalinnakin irtisanoutuu oululaisvaltuutettu Moilasen puheista

Oulun kaupunginvaltuuston keskustalaisjäsen Riikka Moilanen kutsui maanantain valtuustokokouksessa vähäosaisia päihderiippuvaisia ”ihmisroskaksi”. Myöhemmin Moilanen pahoitteli erillisessä puheenvuorossa sananvalintaansa.

Keskustan valtuustoryhmä irtisanoutui jo samana iltana täysin Moilasen puheista.

Valtuuston kokouksessa Moilasen sanoihin kiinnitti huomionsa erityisesti valtuutettu Sebastian Tynkkynen (ps.), joka piti pian Moilasen jälkeen puheenvuoron.

– Tässä kaupungissa ei ole ihmisroskaa, ei ole. Tässä kaupungissa on ihmisiä, joilla on ongelmia. Meidän ei pidä kysyä kaupungilta, mitä kaupunki tekee, ettei täällä olisi ihmisroskaa, vaan mitä me poliitikot voimme tehdä, ettei ihmisiä syrjäydy ja ajaudu ulos tästä yhteiskunnasta. Piste, Tynkkynen sanoi.

Moilanen on siiviliammatiltaan Pihlajalinna Oulun toimitusjohtaja. Tynkkynen kysyi Twitterissä Pihlajalinnalta, ovatko toimitusjohtajan puheet yhtiön arvojen mukaisia.

Pihlajalinna irtisanoutui Moilasen puheenvuorosta.

"Riikka Moilasen puhe ei vastaa mitenkään Pihlajalinnan arvoja tai niiden mukaista toimintaa", yhtiön vastauksessa todetaan.